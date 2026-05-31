В Ингушетии при взрыве газа в доме пострадали минимум 5 человек
В Ингушетии в селе в Сунженском районе в результате взрыва газа в частном доме пострадали минимум пять человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным источника, ЧП случилось утром 31 мая в доме на улице Осмиева в сельском поселении Троицкое. Причины взрыва уточняются.
Отмечается, что пострадавших доставили в Сунженскую центральную районную больницу и детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Омской области 14 детей и педагог пострадали из-за утечки газа.
- В Ингушетии при взрыве газа в доме пострадали минимум 5 человек
