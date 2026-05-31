В Иркутской области после опрокидывания лодки на Ангаре погиб человек

Кроме того, в результате ЧП пропал подросток. Отмечается, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Согласно информации СК, судоводитель с тремя пассажирами двигался на лодке с подвесным мотором по Ангаре в сторону Поповского острова, однако при движении судно наехало на препятствие и перевернулось. Все четверо оказались в воде без спасательных жилетов.

Известно, что судоводителя и одного пассажира спасли с помощью проходившего мимо судна. Один пассажир погиб. При этом местонахождение 16-летней девушки пока неизвестно.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Омске нашли тела пропавших сапбордистов.