В Саратовской области БПЛА ВСУ повредили объекты гражданской инфраструктуры
31 мая 202611:49
Екатерина Галайда-Перера
В Саратовской области в результате атаки беспилотников ВСУ была повреждена гражданская инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Бусаргин.
Политик рассказал, что на местах ЧП работают сотрудники всех профильных служб. Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что на промпредприятии в регионе в результате атаки БПЛА ВСУ произошел пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
