В Саратовской области БПЛА ВСУ повредили объекты гражданской инфраструктуры

В Саратовской области в результате атаки беспилотников ВСУ была повреждена гражданская инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Бусаргин.

Врио губернатора: За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область свыше 60 раз

Политик рассказал, что на местах ЧП работают сотрудники всех профильных служб. Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что на промпредприятии в регионе в результате атаки БПЛА ВСУ произошел пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
