СМИ: В США метеорит стал причиной звука двойного взрыва в Массачусетсе

Причиной звука, похожего на звук взрыва, который слышали жители штата Массачусетс в США, стал вошедший в атмосферу Земли метеорит диаметром около 1 м. Об этом сообщает агентство «Associated Press».

В Американском метеорном обществе рассказали, что метеорит вошел в атмосферу в районе границы Нью-Гэмпшира и Массачусетса, к северу от Бостона.

При этом, по словам руководителя программы по борьбе с пожарами Роберта Лансфорда, маловероятно, что метеор мог упасть на землю. Однако для конкретных выводов необходимо будет больше информации о траектории, скорости и других параметрах космического объекта, добавил он.

В мае 2026 года американский планетолог обнаружил новый метеорный поток, предположительно порожденный астероидом, который медленно распадается под воздействием солнечного жара. Ученый считает, что открытие позволит выявить скрытые околоземные астероиды, которые с трудом поддаются наблюдению с помощью обычных телескопов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее издание «Politico» сообщило, что компания «Blue Origin» планировала запустить миссию на Луну на своей ракете «New Glenn» в 2026 году, но теперь запуск наверняка будет отложен.

ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
