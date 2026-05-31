Врио губернатора: За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область свыше 60 раз
За минувшие сутки ВСУ атаковали 16 округов Белгородской области 61 раз. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Александр Шуваев.
Он уточнил, что ВСУ нанесли удары по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому и Губкинскому округам. Кроме того, по словам чиновника, под обстрел попали Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский и Шебекинский округа.
Шуваев добавил, что украинские военные шесть раз обстреляли Белгородскую область артиллерией, авиацией и реактивными системами залпового огня, а также восемь раз сбросили взрывные устройства с БПЛА. Политик отметил, что над регионом было сбито 63 беспилотника ВСУ.
Врио губернатора также рассказал, что в результате атаки противника были ранены три мирных жителя в Белгородском и Борисовском округах. Один из пострадавших продолжает лечение в больнице, заметил Шуваев.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь 31 мая российские силы ПВО ликвидировали 216 украинских дронов над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
