Врио губернатора: За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область свыше 60 раз

Шуваев добавил, что украинские военные шесть раз обстреляли Белгородскую область артиллерией, авиацией и реактивными системами залпового огня, а также восемь раз сбросили взрывные устройства с БПЛА. Политик отметил, что над регионом было сбито 63 беспилотника ВСУ.

Врио губернатора также рассказал, что в результате атаки противника были ранены три мирных жителя в Белгородском и Борисовском округах. Один из пострадавших продолжает лечение в больнице, заметил Шуваев.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь 31 мая российские силы ПВО ликвидировали 216 украинских дронов над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».