Экономия выходит боком: О чем говорит вал исков за нарушение авторских прав
Рост числа исков от РАО связан с ухудшением экономической ситуации и увеличением числа неплательщиков, сказала НСН Ольга Ким.
Директор по вопросам бизнеса и внешним связям лейбла «S&P Digital» Ольга Ким сказала НСН, что для части бизнеса платежи за использование музыки по-прежнему остаются второстепенной статьёй расходов, и в условиях давления на выручку именно они чаще всего откладываются, что вынуждает Российское авторское общество (РАО) активнее прибегать к судебным механизмам.
Сумма средств, взыскиваемых РАО в судах за публичное воспроизведение музыкальных произведений, по итогам прошлого года выросла на 42,6% и достигла 515,5 миллиона рублей. До этого рекордными показатели были в 2018 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», большая часть дел приходится на защиту авторских прав (1,4 тысячи), следом идет охрана интеллектуальной собственности (641 иск). Ким отметила, что рост числа исков связан с ухудшением экономической ситуации и увеличением числа неплательщиков.
«Судебная активность — это, скорее, крайняя мера. В нормальной модели бизнес добровольно заключает лицензионный договор с РАО и платит вознаграждение за использование репертуара. Когда растет число исков, это означает, что добровольная дисциплина снижается. Безусловно, активная судебная практика в долгосрочной перспективе может повысить готовность лицензироваться: рынок начинает понимать, что ответственность реальна. Однако устойчивой моделью является не судебное давление, а понятные тарифы, прозрачные условия и цифровизация процессов лицензирования. Рост числа исков со стороны Российского авторского общества, на мой взгляд, в первую очередь связан с ухудшением экономической ситуации и увеличением числа неплательщиков. Для части бизнеса платежи за использование музыки по-прежнему остаются второстепенной статьёй расходов, и в условиях давления на выручку именно они чаще всего откладываются, что вынуждает РАО активнее прибегать к судебным механизмам», — сказала собеседница НСН.
Она также указала на возможное снижение доходов авторов из традиционных источников.
«В то же время приведённая статистика указывает на более тревожный и системный сигнал — возможное снижение доходов авторов из традиционных источников. В сочетании с другим крайне беспокоящим индустрию трендом — резким ростом объёма генеративного ИИ-контента на музыкальных сервисах, который в массовом порядке конкурирует за внимание аудитории и выплаты, — это говорит о том, что защита уже существующих, законных доходов авторов становится критически важной. Если экономическая ситуация не изменится, а риски для доходов авторов не будут устранены, в 2026 году объём взысканий, вероятнее всего, сохранится на сопоставимом уровне или продолжит расти. В этой связи особенно важно, чтобы государство выстраивало системный подход к защите доходов авторов в условиях меняющегося музыкального рынка», — отметила эксперт.
По словам A&R-директор «S&P Digital» Дениса Глазина, для самостоятельных авторов процесс контроля за своими начислениями усложняется множеством бюрократических затруднений.
«Система коллективного управления остается важным источником дохода, особенно для авторов песен. Однако ее эффективность во многом зависит от прозрачности распределения, качества отчетности и способности правообладателя контролировать свои начисления. Для авторов, интересы которых представляет наш лейбл, система в целом работает, поскольку вопросы регистрации произведений, взаимодействия с РАО, анализа отчетности и контроля корректности выплат мы берем на себя. Для авторов, которые не сотрудничают с крупными издателями или лейблами, процесс может быть более сложным: требуется самостоятельно проходить формальные процедуры, отслеживать использование репертуара и разбираться в отчетных документах. Это требует компетенций и времени, которыми обладают не все независимые авторы», — добавил Глазин.
Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал НСН, что торговые центры в последнее время редко становятся ответчиками в разбирательствах по авторскому праву, так как научились обходить требования РАО.
Горячие новости
- В Госдуме назвали лидеров по зарплате в сфере кибербезопасности
- Минобороны заявило об уничтожении 35 беспилотников над регионами России
- Умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов
- «Три туриста будут рады»: Кого заинтересует безвизовый Мозамбик
- «Любимое как эскимо»: Кого заманит в кинотеатры режиссерская версия «Убить Билла»
- Jaguar Land Rover зарегистрировала бренд Range Rover в России
- Под гнетом ИИ: В индустрии призвали повысить штрафы за пиратство музыки
- Прощание с актером МХАТ Андреем Голиковым пройдет 19 марта в Москве
- Трамп оценил помощь Украине в $400 миллиардов и пообещал прекратить расходы