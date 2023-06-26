Арбенина ответила «мухомору», отменившему концерт «Ночных Снайперов» в Ростове
Лидер «Ночных Снайперов» Диана Арбенина в эфире НСН назвала «мухоморами» людей, отменивших концерт рок-группы в Ростове-на-Дону.
Лидер рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в интервью НСН рассказала о концертных планах коллектива и о своем отношении к противникам ее творчества, назвав их «мухоморами с больной головой».
Накануне стало известно, что концерт «Ночных снайперов», запланированный на 27 июня в культурно-спортивном комплексе (КСК) «Экспресс» в Ростове-на-Дону, не состоится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от Ростовской области Екатерину Стенякину, которая просила руководство концертной площадки отменить выступление рок-группы. В ответ на это Диана Арбенина рассказала НСН, как она относится к людям, которые выступают против ее концертов:
-На людей, которые появились просто как мухоморы, я внимания не обращаю, потому что это явно какие-то люди с больной головой. Я 19 мая получила травму, мне сейчас нужно максимальное количество энергии и сил для того, чтобы перебороть страх выхода на сцену, потому что я боюсь, что я еще не до конца восстановилась. Врачи заверяют, что все хорошо, но я себя не чувствую собой на 100%. Где-то на 75-80% максимум. Мне нельзя пока что заниматься спортом, но я постоянно что-то делаю: лечусь, хожу на лечебную физкультуру. Все будет прекрасно.
-Какие выступления планируются в ближайшее время? Какие сюрпризы будут ждать поклонников на юбилейном концерте в столице? Какие будут специальные гости?
-У нас сейчас планируется четыре концерта перед Москвой. Это Ростов, Краснодар, Сочи и Волгоград. Эти выступления дадут нам возможность еще раз отрепетировать программу и уж выйти так выйти в Москве! На юбилейном концерте, который пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве 8 июля, будут только два музыканта – Ваня Дмитриенко и группа «Ночные Снайперы». Весь концерт будет состоять из постоянных сюрпризов для публики. На поле будут специальные штуки, которые мы будем раздавать гостям. Будет идти трансляция людей, большое внимание уделим людям, которые туда придут. После концерта в Москве мы уходим в отпуск.
-Какие культурные мероприятия Вы посещаете? Что могли бы посоветовать нашим читателям?
-Сейчас не слежу, эти две недели у меня мараторий на мероприятия. Я хотела сходить на концерт группы «АукцЫон», которую очень люблю. У меня были билеты, но в связи с событиями 24 числа я осталась дома с детьми, потому что как-то боязно было выезжать в город. А так я, конечно же, слежу за культурной жизни нашей столицы. По большей степени сейчас мы сконцентрированы исключительно на 8 июле.
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