Арбенина ответила «мухомору», отменившему концерт «Ночных Снайперов» в Ростове

-Какие выступления планируются в ближайшее время? Какие сюрпризы будут ждать поклонников на юбилейном концерте в столице? Какие будут специальные гости?

-У нас сейчас планируется четыре концерта перед Москвой. Это Ростов, Краснодар, Сочи и Волгоград. Эти выступления дадут нам возможность еще раз отрепетировать программу и уж выйти так выйти в Москве! На юбилейном концерте, который пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве 8 июля, будут только два музыканта – Ваня Дмитриенко и группа «Ночные Снайперы». Весь концерт будет состоять из постоянных сюрпризов для публики. На поле будут специальные штуки, которые мы будем раздавать гостям. Будет идти трансляция людей, большое внимание уделим людям, которые туда придут. После концерта в Москве мы уходим в отпуск.

-Какие культурные мероприятия Вы посещаете? Что могли бы посоветовать нашим читателям?

-Сейчас не слежу, эти две недели у меня мараторий на мероприятия. Я хотела сходить на концерт группы «АукцЫон», которую очень люблю. У меня были билеты, но в связи с событиями 24 числа я осталась дома с детьми, потому что как-то боязно было выезжать в город. А так я, конечно же, слежу за культурной жизни нашей столицы. По большей степени сейчас мы сконцентрированы исключительно на 8 июле.



Ранее певица заявила, что не намерена покидать Россию, никуда не уедет и останется в своей стране со своим народом, передает «Радиоточка НСН».

