«Я заточена на людей!»: Культурный гид страны от Дианы Арбениной

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступила лидер отмечающей 30-летие группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.

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Главным событием музыкального уикенда в столице станет юбилейный концерт «Ночных снайперов» на спартаковском стадионе «Открытие Арена» (8 июля). В Москве также выступят «Калинов мост» (8 июля, 16 Тонн), Зоя (9 июля, Magnus Locus) и «Йорш» (9 июля, VK Stadium). Кроме того, в столице в ближайшие дни пройдут сразу три концерта на кораблях – метал-заплыв с Валерием Кипеловым (12 июля), панк-заплыв с «Планом Ломоносова» (8 июля) и ска-заплыв с «Male Factors» (8 июля).

Гарик Сукачев, Uma2rman и Линда отправятся в выходные в Питер, «Пилот» выступит в Удомле и Гатчине, «КняZz» – в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске, а Светлана Сурганова – в Ростове-на-Дону и Сочи, где также пройдет предпоследний этап «VK Festа».

Ну а Диана Арбенина рассказала НСН о подробностях субботнего грандиозного концерта.

«Весь концерт будет состоять из постоянных сюрпризов для публики. Я имею ввиду то, что будет на поле: специальные штуки, которые мы будет раздавать, специальный контент, который будет включать трансляцию людей. Я заточена на то, чтобы уделять внимание на этом концерте, прежде всего, людям, которые туда придут. В концерте будут участвовать только два музыканта, это Ваня Дмитриенко и группа «Ночные снайперы». После Москвы мы уходим в отпуск. Сейчас у нас были концерты в Ростове, Краснодаре и Сочи, они дали нам возможность поиграть, отрепетировать программу, а 8 июля уже выйти так выйти», - подчеркнула лидер «Ночных снайперов».

Она также сообщила, что любит группу «АукцЫон», но не попала на их недавний концерт.

«Я хотела сходить на концерт группы "АукцЫон", которую очень люблю, у меня были билеты, но в связи с событиями 24 июня я осталась дома, поскольку было боязно выезжать в город. Конечно, я слежу за культурной жизнью столицы, но сейчас мы сконцентрированы исключительно на 8 июля», - отметила певица.

