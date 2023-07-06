«Я заточена на людей!»: Культурный гид страны от Дианы Арбениной
Лидер «Ночных снайперов» рассказала в эфире НСН о юбилейном концерте и новой книге, похвалила «Склифософского» и сериал Михалковой, и объяснила, откуда взялось ее трогательное отношение к Чебурашке.
Концерты: «Юбилей для людей»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступила лидер отмечающей 30-летие группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.
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Главным событием музыкального уикенда в столице станет юбилейный концерт «Ночных снайперов» на спартаковском стадионе «Открытие Арена» (8 июля). В Москве также выступят «Калинов мост» (8 июля, 16 Тонн), Зоя (9 июля, Magnus Locus) и «Йорш» (9 июля, VK Stadium). Кроме того, в столице в ближайшие дни пройдут сразу три концерта на кораблях – метал-заплыв с Валерием Кипеловым (12 июля), панк-заплыв с «Планом Ломоносова» (8 июля) и ска-заплыв с «Male Factors» (8 июля).
Гарик Сукачев, Uma2rman и Линда отправятся в выходные в Питер, «Пилот» выступит в Удомле и Гатчине, «КняZz» – в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске, а Светлана Сурганова – в Ростове-на-Дону и Сочи, где также пройдет предпоследний этап «VK Festа».
Ну а Диана Арбенина рассказала НСН о подробностях субботнего грандиозного концерта.
«Весь концерт будет состоять из постоянных сюрпризов для публики. Я имею ввиду то, что будет на поле: специальные штуки, которые мы будет раздавать, специальный контент, который будет включать трансляцию людей. Я заточена на то, чтобы уделять внимание на этом концерте, прежде всего, людям, которые туда придут. В концерте будут участвовать только два музыканта, это Ваня Дмитриенко и группа «Ночные снайперы». После Москвы мы уходим в отпуск. Сейчас у нас были концерты в Ростове, Краснодаре и Сочи, они дали нам возможность поиграть, отрепетировать программу, а 8 июля уже выйти так выйти», - подчеркнула лидер «Ночных снайперов».
Она также сообщила, что любит группу «АукцЫон», но не попала на их недавний концерт.
«Я хотела сходить на концерт группы "АукцЫон", которую очень люблю, у меня были билеты, но в связи с событиями 24 июня я осталась дома, поскольку было боязно выезжать в город. Конечно, я слежу за культурной жизнью столицы, но сейчас мы сконцентрированы исключительно на 8 июля», - отметила певица.
Театр и поэзия: «Квартетник» и секретная книга
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Квартетник» в исполнении великолепной четверки из «Квартета И», «Горгоны» в Театре Сатиры и виртуозная постановка Олега Меньшиковa «Игроки» в Театре им. М. Н. Ермоловой.
Театралов Петербурга заинтересовал мюзикл Алексея Франдетти «Дорогой мистер Смит», в Казани дадут «спектакль для женщин» «Golden Boys», а в Омске представят постановку «Географ глобус пропил» по одноименному роману Алексея Иванова.
Тем временем, на корабли летом перемещаются не только музыканты, но и поэты. Так, Господин Литвинович представит в выходные «Чудеса» на теплоходе.
Ну а Диана Арбенина, выпустившая более десятка книг и написавшая огромное количество стихов, рассказала НСН о своей новой работе.
«Мы уже имели переговоры с издательством, хотим издать очень интересную книгу, которая не будет книгой стихов, книгой прозы или книгой рисунков, это совершенно другая работа. Как только мы выйдем на конкретную формулировку, как это будет выглядеть, я об этом расскажу подробнее», - пообещала лидер «Ночных снайперов».
Кино: Родригес и Склифософский
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет новый триллер Роберта Родригеса «Гипнотик», главную роль в котором исполняет Бен Аффлек (на фото).
Кроме того, на экраны выйдут биографический фильм «Мать Тереза» и сразу два китайских мультфильма: «Чарли и фантастическая четверка» и «Агент Джи-Джи Бонд. Миссия океан».
Диана Арбенина рассказала НСН о лучших фильмах и сериалах с ее песнями,
«Очень много было удачных картин. Одна из последних работ, это сериал Нади Михалковой "Номинация", там была наша песня "Редкая птица". Была песня "Лети моя душа" в фильме "Мы из будущего". Начинали мы очень-очень давно с песни "Только ты" для картины Александра Хвана "Кармен". Очень много песен было, их постоянно берут для сериалов. Песня "Катастрофически" пользуется популярностью в сериале "Склифософский", насколько я знаю», - сказала певица.
Она также объяснила, почему трепетно относится к Чебурашке.
«Из новых картин я смотрела "Чебурашку". "Чебурашка" - классный мультик, я в три года вышла на сцену и спела "Чебурашку", это была моя первая песня. Конечно, я к нему очень трогательно отношусь, и когда люди пытаются сказать "Чебураха", я им говорю: "А нууу! Чебурашка!", потому что это очень трогательный для меня персонаж», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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