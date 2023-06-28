Диана Арбенина дала двухчасовой концерт в Ростове-на-Дону
Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» состоялся в Ростове-на-Дону во вторник, 27 июня. Коллектив опубликовал полное видео выступления в социальных сетях.
Двухчасовой концерт «Ночных снайперов» прошел в культурно-спортивном комплексе «Экспресс» . Фанаты коллектива в соцсетях поблагодарили музыкантов за «невероятную энергетику».
Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина попросила руководство «Экспресса» отменить выступление «Ночных снайперов». Позже представители площадки заявили, что мероприятие не состоится, напоминает RT.
В тот же день Диана Арбенина в интервью "Радиоточке НСН" назвала желающих отменить ее концерты "мухоморами с больной головой" и подтвердила, что выступление в Ростове-на-Дону состоится.
"На людей, которые появились просто как мухоморы, я внимания не обращаю, потому что это явно какие-то люди с больной головой. Я 19 мая получила травму, мне сейчас нужно максимальное количество энергии и сил для того, чтобы перебороть страх выхода на сцену, потому что я боюсь, что я еще не до конца восстановилась", - сказала она.
На этом фоне особенно приятно было узнать, что концерт был длинным.
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