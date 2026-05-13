«Ручная работа»: Когда со стримингов пропадут песни с упоминанием наркотиков
Процесс проверки музыкальных треков на спорный контент кажется простым только на первый взгляд. На практике он требует комплексного подхода, сказала НСН Надежда Бойчевски.
В эпоху развития искусственного интеллекта (ИИ) многие ожидают, что автоматизация поможет быстро решить задачу фильтрации спорного контента в музыкальных каталогах, но реальность оказывается сложнее: технологии требуют серьёзной доработки, сказала НСН гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски.
Более 40% песен в российских стриминговых сервисах требуют правок после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, примерно 67% отобранных для изучения композиций относятся к хип-хопу, еще 33% — к поп-музыке или року. Бойчевски отметила, что оперативно очистить российские стриминги от треков с упоминанием наркотиков не получится.
«Все "спорные" российские песни — это объективно неподъемная задача в "оперативный" срок, даже при условии наличия инструментов для автоматизации процесса. На данный момент ИИ-решения не слишком практичны: им нужен тюнинг, калибровка, грамотная референсная выборка и помощь человека в экспертизе. Этот инструмент требует вложений ресурсов и времени. Рассматривая сценарий с ручной проверкой: это потребность в огромном количестве кадров, а также экспертизе, в какую сторону нужно разрешить каждый спор касательно "спорного" контента», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, причины удаления треков могут быть шире, чем кажется на первый взгляд, а последствия для артистов — вполне конкретными.
«Стриминги могут удалить песни из-за нарушений или по требованию соответствующих служб. К слову, это необязательно связано с упоминанием запрещенных веществ: нежелательные темы действительно существуют и существовали всегда. Касательно санкций со стороны государственных структур — артистов ждет административная ответственность и различные штрафы», — отметила эксперт.
Она также назвала вопрос контроля контента очень важным и нужным.
«Вопрос контроля контента — а особенно контента, к которому в один клик могут получить доступ дети — очень важный и нужный. Каждую неделю только в России, по разным оценкам, выходят десяти тысяч релизов. Определенно, на проверку, контроль и учет уйдет масса времени», — добавила Бойчевски.
Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил НСН, что закон о запрете пропаганды наркотиков в песнях направлен на «молодежных» музыкантов.
