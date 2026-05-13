По ее словам, причины удаления треков могут быть шире, чем кажется на первый взгляд, а последствия для артистов — вполне конкретными.

«Стриминги могут удалить песни из-за нарушений или по требованию соответствующих служб. К слову, это необязательно связано с упоминанием запрещенных веществ: нежелательные темы действительно существуют и существовали всегда. Касательно санкций со стороны государственных структур — артистов ждет административная ответственность и различные штрафы», — отметила эксперт.

Она также назвала вопрос контроля контента очень важным и нужным.

«Вопрос контроля контента — а особенно контента, к которому в один клик могут получить доступ дети — очень важный и нужный. Каждую неделю только в России, по разным оценкам, выходят десяти тысяч релизов. Определенно, на проверку, контроль и учет уйдет масса времени», — добавила Бойчевски.

Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил НСН, что закон о запрете пропаганды наркотиков в песнях направлен на «молодежных» музыкантов.

