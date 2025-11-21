Он также добавил, что у рок-музыкантов получается более удачно интерпретировать классику, а если и проводить подобные эксперименты, то подходить к этому делу нужно серьезно.

«У рок-музыкантов подобные эксперименты получаются несоизмеримо лучше, потому что, как я уже сказал, если берешься за классику, то и духовная составляющая, творческий потенциал должен быть более-менее соразмерным с Блоком, с Пушкиным и так далее. Не побоюсь этого слова, у того же Горшенев этот потенциал соразмерен. Горшенев начинал с Есенина, который более прост и логичен для песенной интерпретации. Сейчас мы видим эволюцию, рост, то, как музыкант уважительно относится к классикам. Такие эксперименты в любом случае нужны, потому что у нас нет другого пути, чтобы обратить наших деток в сторону классики, как-то их заинтересовать и замотивировать. Если делать, то хорошо. Если Пушкин, Лермонтов и Маяковский сделали это хорошо, мы сейчас должны это брать и опускать лицом в грязь? Нет, конечно! Настоящий артист, художник, поэт должен не отпускать публику до своего уровня, а поднимать ее», — заключил Ступников.

