Маяковский в синти-поп и рэп-Блок: Как стихи классиков ложатся на бит
В России стартовал проект «Строки и панчи», который объединяет классическую русскую поэзию и современный рэп. Пять популярных исполнителей — Слава КПСС, Куок, 10AGE, Whole Lotta Swag и Blago White — создали музыкальные треки на основе стихотворений Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского и Блока. По словам Ступникова, для того, чтобы перепевать стихи классиков, нужно иметь внутри что-то соразмерное с тем, о чем писали великие поэты.
«К наследию классиков все-таки надо относиться уважительно, не выпячивать себя в таких треках. Для того, чтобы перепевать эти стихи, нужно что-то иметь внутри, что-то соразмерное с тем, о чем писали классики. Мы же видим здесь сплошной эпатаж, ничем не подкрепленный понт, так сказать, желание пропиариться, в том числе и на классики, и ничего более. Тот же самый Слава КПСС в интерпретации Блока добавил очень много отсебятины. В его треке классик вообще теряется, даже непонятно, где оригинальные строчки. Если говорить об удачах этого альбома, то это третий трек альбома. Исполнитель Куок интерпретировал «Послушайте!» Маяковского. Мне понравилась эта песня, потому что она ближе к рок-эстетике, точнее к синти-попу. Она больше мне напомнила даже не рэп, а альбомы группы «Альянс». Некая неоромантика. Эта форма оказалась гораздо ближе к первоисточнику, к Маяковскому, нежели какое-то рэперское гавканье собак, которое мы слышим в других треках», — отметил музыкальный критик.
Он также добавил, что у рок-музыкантов получается более удачно интерпретировать классику, а если и проводить подобные эксперименты, то подходить к этому делу нужно серьезно.
«У рок-музыкантов подобные эксперименты получаются несоизмеримо лучше, потому что, как я уже сказал, если берешься за классику, то и духовная составляющая, творческий потенциал должен быть более-менее соразмерным с Блоком, с Пушкиным и так далее. Не побоюсь этого слова, у того же Горшенев этот потенциал соразмерен. Горшенев начинал с Есенина, который более прост и логичен для песенной интерпретации. Сейчас мы видим эволюцию, рост, то, как музыкант уважительно относится к классикам. Такие эксперименты в любом случае нужны, потому что у нас нет другого пути, чтобы обратить наших деток в сторону классики, как-то их заинтересовать и замотивировать. Если делать, то хорошо. Если Пушкин, Лермонтов и Маяковский сделали это хорошо, мы сейчас должны это брать и опускать лицом в грязь? Нет, конечно! Настоящий артист, художник, поэт должен не отпускать публику до своего уровня, а поднимать ее», — заключил Ступников.
Ранее поэтесса Лариса Рубальская призналась спецкору НСН, что ей нравится то, как искусственный интеллект (ИИ) «оживляет» великих поэтов, нелепой музыкой и странными картинками приобщая современную молодежь к поэзии.
