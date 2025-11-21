«Я провела небольшое исследование и выявила, что самыми распространенными в России психическими заболеваниями являются тревожное и депрессивное расстройства. Далее — расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ (ПАВ) и алкоголя. Следом идет расстройство личности или расстройства шизофренического характера. Здесь есть определенная тонкая грань. Например, если у ребенка или подростка диагностировано расстройство аутистического спектра, то во взрослом состоянии этот ребёнок получает статус «шизофрения», что не является справедливым по отношению к этому человеку, так как зачастую в таких случаях нет нарушений интеллектуальных функций. В основном это просто поведенческие показатели, которые корректируются при регулярной терапии и работе с пациентами. Если говорить о динамике, то по данным ВЦИОМ, в 2024 году по сравнению с 2019 годом количество тревожных и депрессивных расстройств выросло до 22%», — сказала собеседница НСН.

По данным ВЦИОМ, к 2025 году более 40% жителей России имели опыт обращения к психологу — показатель вырос в два раза по сравнению с данными пятилетней давности. В свою очередь, антикризисный психолог и медиатор Эльда Медоева заявила в пресс-центре НСН, что за последние десять лет в России зафиксирован рекордный рост психических заболеваний.

