Названы самые распространенные психические расстройства в России
В 2024 году по сравнению с 2019 годом количество тревожных и депрессивных расстройств выросло до 22%, сказала в пресс-центре НСН Юлия Куликова-Цай.
Самыми распространенными в России психическими заболеваниями являются тревожное и депрессивное расстройства, заявила в пресс-центре НСН бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.
«Я провела небольшое исследование и выявила, что самыми распространенными в России психическими заболеваниями являются тревожное и депрессивное расстройства. Далее — расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ (ПАВ) и алкоголя. Следом идет расстройство личности или расстройства шизофренического характера. Здесь есть определенная тонкая грань. Например, если у ребенка или подростка диагностировано расстройство аутистического спектра, то во взрослом состоянии этот ребёнок получает статус «шизофрения», что не является справедливым по отношению к этому человеку, так как зачастую в таких случаях нет нарушений интеллектуальных функций. В основном это просто поведенческие показатели, которые корректируются при регулярной терапии и работе с пациентами. Если говорить о динамике, то по данным ВЦИОМ, в 2024 году по сравнению с 2019 годом количество тревожных и депрессивных расстройств выросло до 22%», — сказала собеседница НСН.
По данным ВЦИОМ, к 2025 году более 40% жителей России имели опыт обращения к психологу — показатель вырос в два раза по сравнению с данными пятилетней давности. В свою очередь, антикризисный психолог и медиатор Эльда Медоева заявила в пресс-центре НСН, что за последние десять лет в России зафиксирован рекордный рост психических заболеваний.
