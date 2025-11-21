Россиянам пообещали дальнейшее снижение уровня бедности
Доля бедных россиян продолжит сокращаться в 2026 году. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучил доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.
По его мнению, снижению уровня бедности будут способствовать устойчивый рост зарплат и стабильная занятость, увеличение адресной поддержки уязвимых групп населения, а также индексация пенсий и социальных выплат.
«По базовому прогнозу доля бедных россиян может опуститься до 6,5–6,8%, в более благоприятных условиях — до 6,0–6,3%», — заключил эксперт.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что уровень бедности в стране сократился вчетверо с 2000 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
