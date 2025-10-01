Рубальская похвалила создателей нейросетевых Пушкина и Маяковского

Поэтесса Лариса Рубальская призналась спецкору НСН, что ей нравится то, как искусственный интеллект (ИИ) «оживляет» великих поэтов, нелепой музыкой и странными картинками приобщая современную молодежь к поэзии. Накануне на сцене Центрального Дома литераторов прошел премьерный показ спектакля «Уроки счастья» по произведениям Рубальской.



Поэт-песенник, автор текстов группы «Любэ» Александр Шаганов ранее заявил, что России необходимы новые авторы, которые будут создавать песни с глубокой лирикой и содержанием. По его словам, старшее поколение артистов подарило золотой запас песен, которые не теряют актуальности. Современные же песни живут до двух месяцев, затем забываются. При этом авторам сегодня часто не хватает «творческой мускулатуры» - образности, ритмики и рифмы. Рубальская согласилась с Шагановым.