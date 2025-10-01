Рубальская похвалила создателей нейросетевых Пушкина и Маяковского
Современная молодежь «не в ладах со словом», однако есть еще люди, которые сохранили золотой запас лирики, сказала спецкору НСН Лариса Рубальская.
Поэтесса Лариса Рубальская призналась спецкору НСН, что ей нравится то, как искусственный интеллект (ИИ) «оживляет» великих поэтов, нелепой музыкой и странными картинками приобщая современную молодежь к поэзии. Накануне на сцене Центрального Дома литераторов прошел премьерный показ спектакля «Уроки счастья» по произведениям Рубальской.
Поэт-песенник, автор текстов группы «Любэ» Александр Шаганов ранее заявил, что России необходимы новые авторы, которые будут создавать песни с глубокой лирикой и содержанием. По его словам, старшее поколение артистов подарило золотой запас песен, которые не теряют актуальности. Современные же песни живут до двух месяцев, затем забываются. При этом авторам сегодня часто не хватает «творческой мускулатуры» - образности, ритмики и рифмы. Рубальская согласилась с Шагановым.
«Хоть у меня и есть правило никогда ничего не критиковать, но я полностью согласна с Шагаловым. Сейчас другое время, другие люди, другая мода. Молодежь мало читает. Более того, они считают, что слова неважны, из-за чего они сами не в ладах со словом. Однако еще есть те люди, кто сохранил золотой запас слова и несет его: это я, и Шагалов, и Резник. Но вопрос в том, пригодится ли этот запас новому поколению. Я надеюсь, что да. Мне очень нравится то, как сейчас искусственный интеллект оживляет и Пушкина, и Маяковского, и Есенина. Пускай рэпом, пускай нелепой музыкой, пускай странными картинками, но все равно он заражает молодежь поэзией. Те, кто подобное внедряет, просто молодцы», — заявила Рубальская спецкору НСН.
На показе «Уроков счастья» поэтесса, которая незадолго до премьеры отметила свой 80-летний юбилей, впервые выступила в роли театральной актрисы: в постановке она исполняет главную роль. В основе пьесы лежат откровенные рассказы поэтессы из ее жизни, которые режиссер спектакля Марина Чаплина адаптировала для театральной сцены и дополнила диалогами действующих лиц.
Ранее Рубальская рассказывала НСН, что надеется на аншлаги, к которым уже привыкла в своей концертной деятельности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК направил в суд дело о хищении имущества Минобороны
- В Дагестане при взрыве газа в кафе пострадали четыре человека
- Фигуристка Камила Валиева решила возобновить карьеру
- Политолог Данилов: Заявления Трампа о подлодках не приведут к третьей мировой
- Врач оценил разработки томских ученых против вируса оспы
- Актера Гэри Олдмана посвятили в рыцари
- Россиян предупредили о резком подорожании вина
- Рубальская похвалила создателей нейросетевых Пушкина и Маяковского
- На шоу-испытание «Победители» отобрались 140 человек из трех стран
- Согласие ХАМАС на план Трампа не завершит израильско-палестинский конфликт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru