Вдова рэпера Энди Картрайта получила 12,5 года колонии за убийство мужа

Вдову рэпера Энди Картрайта Марину Кохал приговорили к 12,5 года колонии общего режима за убийство мужа. Об этом со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга сообщает RT.

Преступление было совершено в 2020 году. По версии следствия, Кохал вколола супругу инсулиновый препарат, после чего расчленила тело.

Отмечается, что женщина свою вину не признала.

Ранее внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина призналась в убийстве и расчленении своих дедушки и бабушки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

