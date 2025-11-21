Вдова рэпера Энди Картрайта получила 12,5 года колонии за убийство мужа

Преступление было совершено в 2020 году. По версии следствия, Кохал вколола супругу инсулиновый препарат, после чего расчленила тело.

Отмечается, что женщина свою вину не признала.

Ранее внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина призналась в убийстве и расчленении своих дедушки и бабушки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

