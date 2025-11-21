Вдова рэпера Энди Картрайта получила 12,5 года колонии за убийство мужа
21 ноября 202518:14
Вдову рэпера Энди Картрайта Марину Кохал приговорили к 12,5 года колонии общего режима за убийство мужа. Об этом со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга сообщает RT.
Преступление было совершено в 2020 году. По версии следствия, Кохал вколола супругу инсулиновый препарат, после чего расчленила тело.
Отмечается, что женщина свою вину не признала.
Ранее внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина призналась в убийстве и расчленении своих дедушки и бабушки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
