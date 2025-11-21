Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России

«Рыночная ипотека в стране минимизировалась... у нас никогда за всю историю не было такого маленького объёма выдачи», - сказал он.

Вице-премьер добавил, что с целью решения данной проблемы кабмином был увеличен масштаб мер господдержки, объём выделенной помощи в 2025 году стал рекордным.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко призвал законодательно ограничить в РФ размер первоначального взноса по ипотеке 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

