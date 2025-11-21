Недешевое удовольствие: Как закон о вывесках на русском языке ударит по бизнесу
Самые сложные требования не вошли в закон о вывесках на русском языке, заявил НСН Владлен Максимов.
Дублирование вывески на русском языке будет стоить столько же, сколько и ее полноценная замена, поэтому бизнес готовится к серьезным затратам, рассказал НСН вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.
Закон о защите русского языка в публичном пространстве в России вступит в силу 1 марта 2026 года, вывески и указатели должны будут переводиться на русский язык, сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, передает РИА Новости. Привычные open, close, sale и coffee нужно будет перевести или продублировать. Это же относится к любой информации, которую читает потребитель — от графика работы до карточек товаров на маркетплейсах и подписей на сайте. Максимов рассказал, как это отразится на малом бизнесе.
«Эта непростая история, есть определенные нюансы. В целом это недешево обойдется брендам. Сегодня многие изначально российские бренды были на латинице. Например, в парфюмерии и косметике все крупные сети регистрировали торговую марку на латинице. Будем разбираться с нюансами. Когда эта тема обсуждалась, мы все разбирали, в Госдуме были встречи. Отдельные самые тяжелые требования не вошли. Но сам закон принят, теперь будем разбираться с этим. Там нужно дублировать вывеску, необязательно отказываться от своей привычной надписи. Но ты же не вырежешь ножом просто русскую версию на вывеске, придется снимать и менять. По факту это стоит таких же денег, как замена вывески. Все вывески придется полностью переделывать», - рассказал он.
Ранее в Госдуме предложили штрафовать за иностранные слова на телевидении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
