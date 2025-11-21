Дублирование вывески на русском языке будет стоить столько же, сколько и ее полноценная замена, поэтому бизнес готовится к серьезным затратам, рассказал НСН вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.

Закон о защите русского языка в публичном пространстве в России вступит в силу 1 марта 2026 года, вывески и указатели должны будут переводиться на русский язык, сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, передает РИА Новости. Привычные open, close, sale и coffee нужно будет перевести или продублировать. Это же относится к любой информации, которую читает потребитель — от графика работы до карточек товаров на маркетплейсах и подписей на сайте. Максимов рассказал, как это отразится на малом бизнесе.