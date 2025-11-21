«От Воронежа и дальше»: Отмена утильсбора не заставит автолюбителей перейти на газ

Газовых заправок в России не так много, как хотелось бы, заявил в беседе с НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Отмена утильсбора на автомобили, работающие на газе, вряд ли заставит автолюбителей массово устанавливать газобаллонное оборудование, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

В России могут отменить утильсбор для автомобилей на газе, сообщают «Известия». Мера призвана повысить привлекательность газомоторного транспорта для граждан, увеличить долю таких машин и нарастить потребление топлива внутри страны. С другой стороны, она облегчит доступ в РФ импортных автомобилей, что может негативно сказаться на отечественных производителях. Сейчас доля газомоторных машин в стране составляет всего около 1–2%.

Хайцеэр отметил, что установка газобаллонного оборудования вряд ли будет льготной.

«Я не думаю, что отмена утильсбора для автомобилей на газе каким-то образом системно повлияет на спрос на такие машины, вряд ли установка газобаллонного оборудования будет льготной. Кто-то, конечно, выиграет от принятия таких мер, но очевидно, что установка газобаллонного оборудования не станет массовым явлением. Достаточно сильный удар нанесен по гибридным и электрическим автомобилям, но решили пожалеть газовые, хотя электрических и гибридных многократно больше, нежели чем газовых», - отметил эксперт.

Главным преимуществом транспорта на газе он назвал экономичность.

«Газовый транспорт действительно более экономичный. Автомобили на газе намного экологичнее, чем дизель или бензин, но тут главное, что дешевле. Газ в половину стоит меньше традиционного топлива. Экологичность – это уже вторая история. Газобаллонное оборудование очень популярно в европейских странах. У нас оно также пользуется спросом, но есть своя специфика. Самое главное, что газовых заправок в России не так много, как хотелось бы. Начиная от Воронежа и дальше на Кавказ легковые автомобили на газе встречается все чаще и чаще. Человек, купивший новый автомобиль, затем в автоматическом порядке ставит на него газобаллонное оборудование. В Москве и Петербурге некоторые таксисты ездят на газе, некоторые частники, те, кто точно знает, где находится газовая заправка, но это не массовая история. И чаще всего это не чисто газовый автомобиль, а дополнительное газовое оборудование. Основным является двигатель внутреннего сгорания. Он может работать как на газе, так и на бензине», - рассказал Хайцеэр.

Ранее россиянам пообещали повышение цен на китайские автомобили в декабре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
