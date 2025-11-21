Отмена утильсбора на автомобили, работающие на газе, вряд ли заставит автолюбителей массово устанавливать газобаллонное оборудование, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

В России могут отменить утильсбор для автомобилей на газе, сообщают «Известия». Мера призвана повысить привлекательность газомоторного транспорта для граждан, увеличить долю таких машин и нарастить потребление топлива внутри страны. С другой стороны, она облегчит доступ в РФ импортных автомобилей, что может негативно сказаться на отечественных производителях. Сейчас доля газомоторных машин в стране составляет всего около 1–2%.

Хайцеэр отметил, что установка газобаллонного оборудования вряд ли будет льготной.