В Госдуме раскритиковали мирный план Трампа по Украине

По его словам, Украина всё равно будет представлять угрозу для России, даже усечённая и «в территориальном, и в военном смысле».

Журавлев подчеркнул, что полностью разрешить конфликт сможет лишь однозначная победа на фронте и капитуляция Киева.

«Над этим сейчас весьма успешно и работает российская армия», - заключил парламентарий.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что лидеры стран Европы работают над альтернативным планом урегулирования ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

