В Госдуме раскритиковали мирный план Трампа по Украине

Предложенный президентом США мирный план по Украине не сможет привести к устойчивому миру. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Опубликованы детали мирного плана Трампа

По его словам, Украина всё равно будет представлять угрозу для России, даже усечённая и «в территориальном, и в военном смысле».

Журавлев подчеркнул, что полностью разрешить конфликт сможет лишь однозначная победа на фронте и капитуляция Киева.

«Над этим сейчас весьма успешно и работает российская армия», - заключил парламентарий.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что лидеры стран Европы работают над альтернативным планом урегулирования ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДональд ТрампГосдумаАлексей Журавлев

Горячие новости

Все новости

партнеры