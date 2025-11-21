В Госдуме раскритиковали мирный план Трампа по Украине
Предложенный президентом США мирный план по Украине не сможет привести к устойчивому миру. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его словам, Украина всё равно будет представлять угрозу для России, даже усечённая и «в территориальном, и в военном смысле».
Журавлев подчеркнул, что полностью разрешить конфликт сможет лишь однозначная победа на фронте и капитуляция Киева.
«Над этим сейчас весьма успешно и работает российская армия», - заключил парламентарий.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что лидеры стран Европы работают над альтернативным планом урегулирования ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тур певца The Weeknd установил рекорд
- Минюст признал иноагентом брюссельскую организацию «Мемориал»
- В МИД Белоруссии заявили о поиске украинцев, обвиняемых Польшей в теракте
- Вдова рэпера Энди Картрайта получила 12,5 года колонии за убийство мужа
- Россиянам пообещали дальнейшее снижение уровня бедности
- «От Воронежа и дальше»: Отмена утильсбора не заставит автолюбителей перейти на газ
- Маяковский в синти-поп и рэп-Блок: Как стихи классиков ложатся на бит
- «Драматический сгусток!»: Зачем режиссеры ставят спектакли по культовому кино
- В Госдуме раскритиковали мирный план Трампа по Украине
- Названы самые распространенные психические расстройства в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru