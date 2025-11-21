Глава Рособрнадзора назвал условие для отмены ЕГЭ

На Всероссийском форуме учителей естественно-научных предметов он указал, вопрос отмены ЕГЭ является одним из самых частых, который ему задают.

«Я всегда говорю: отменят, если предложат что-то взамен. Взамен предложить пока никто ничего не может», - заключил Музаев.

Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб допустил, что в будущем в России может появиться ЕГЭ по искусственному интеллекту и информационным технологиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

