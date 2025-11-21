Глава Рособрнадзора назвал условие для отмены ЕГЭ
Отмену Единого госэкзамена (ЕГЭ) можно будет обсуждать, когда будет предложена альтернатива. Как пишет RT, об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
На Всероссийском форуме учителей естественно-научных предметов он указал, вопрос отмены ЕГЭ является одним из самых частых, который ему задают.
«Я всегда говорю: отменят, если предложат что-то взамен. Взамен предложить пока никто ничего не может», - заключил Музаев.
Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб допустил, что в будущем в России может появиться ЕГЭ по искусственному интеллекту и информационным технологиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
