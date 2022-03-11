«Негодяй и дешевка!»: Пригожин возмутился решением Макса Барских запретить свои песни в России
Певец создал вопиющую ситуацию, в России к нему всегда относились с уважением, заявил НСН продюсер Иосиф Пригожин.
Певец Макс Барских возомнил себя Майклом Джексоном и думает, что от запрета своей музыки российские слушатели многое потеряют, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Украинский певец Макс Барских 11 марта заявил, что запрещает использование своих песен на территории России. Треки музыканта больше не будут звучать на российских радиостанциях и телеканалах, а также не будут использоваться в качестве саундтреков к фильмам и сериалам. Барских добавил, что весь каталог его треков будет изъят из Рунета.
Пригожин в ответ заявил, что исполнитель сам плюнул в колодец, из которого пил.
«Макс Барских возомнил себя Майклом Джексоном. Его агрессивное поведение по отношению к слушателям, к зрителям – это просто вопиющая ситуация, дебилизм, дешевка! Музыка объединяет людей, она является главным мирным инструментом в отношениях между людьми. Если он больной человек и думает, что, изъяв музыку, он каким-то образом нанесет ущерб российским слушателям, он очень глубоко заблуждается. Это наглядный пример звездной болезни. Самое главное, что он слишком о себе высокого мнения. А не западло ему было петь на русском языке? Ты же не на украинском поешь, негодяй! Это пример нездорового человека. К нему относились здесь с уважением, где благодарность?» - возмутился Пригожин.
Продюсер отметил, что музыканты всегда были культурным мостом между странами. Пригожин подчеркнул, что российские слушатели не сделали ничего плохого, чтобы к ним относились агрессивно.
«Человек, по сути, плюет в колодец, из которого пил. Если в следующий раз он захочет из него пить, то отравится сам. Это проблема ненависти по отношению к людям. Люди ничего плохого не сделали. Среди его поклонников есть и те, которые не разделяют политику действующих властей. Одновременно он рубит сук, на котором сидит. Кто позволил ему агрессивные высказывания в адрес России? Музыкант всегда был культурным мостом между странами и континентами», - резюмировал Пригожин.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Западные страны в ответ объявили о введении антироссийских санкций. В стороне не остались и украинские артисты. Один за другим они начали выступать против спецоперации и позволять себе агрессивные высказывания в адрес России и коллег по сцене.
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