«Негодяй и дешевка!»: Пригожин возмутился решением Макса Барских запретить свои песни в России

Украинский певец Макс Барских 11 марта заявил, что запрещает использование своих песен на территории России. Треки музыканта больше не будут звучать на российских радиостанциях и телеканалах, а также не будут использоваться в качестве саундтреков к фильмам и сериалам. Барских добавил, что весь каталог его треков будет изъят из Рунета.

Пригожин в ответ заявил, что исполнитель сам плюнул в колодец, из которого пил.

«Макс Барских возомнил себя Майклом Джексоном. Его агрессивное поведение по отношению к слушателям, к зрителям – это просто вопиющая ситуация, дебилизм, дешевка! Музыка объединяет людей, она является главным мирным инструментом в отношениях между людьми. Если он больной человек и думает, что, изъяв музыку, он каким-то образом нанесет ущерб российским слушателям, он очень глубоко заблуждается. Это наглядный пример звездной болезни. Самое главное, что он слишком о себе высокого мнения. А не западло ему было петь на русском языке? Ты же не на украинском поешь, негодяй! Это пример нездорового человека. К нему относились здесь с уважением, где благодарность?» - возмутился Пригожин.