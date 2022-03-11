Макс Барских запретил использовать свою музыку в России

Украинский певец Макс Барских запретил использование своих песен в России.

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«Я официально заявляю, что с завтрашнего дня я запрещаю использовать свою музыку в любом виде на территории Российской Федерации всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков», — заявил артист в видеообращении в Instagram.

Также Барских разорвет контракты с российскими компаниями и изымет каталог своих песен из российского цифрового пространства. Певец призвал всех украинских артистов последовать его примеру.

Ранее украинский певец отменил все концерты в России и принял решение не возвращать зрителям деньги за билеты.

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ФОТО: instagram
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