Макс Барских запретил использовать свою музыку в России

«Я официально заявляю, что с завтрашнего дня я запрещаю использовать свою музыку в любом виде на территории Российской Федерации всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков», — заявил артист в видеообращении в Instagram.

Также Барских разорвет контракты с российскими компаниями и изымет каталог своих песен из российского цифрового пространства. Певец призвал всех украинских артистов последовать его примеру.

Ранее украинский певец отменил все концерты в России и принял решение не возвращать зрителям деньги за билеты.

