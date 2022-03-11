Макс Барских запретил использовать свою музыку в России
Украинский певец Макс Барских запретил использование своих песен в России.
«Я официально заявляю, что с завтрашнего дня я запрещаю использовать свою музыку в любом виде на территории Российской Федерации всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков», — заявил артист в видеообращении в Instagram.
Также Барских разорвет контракты с российскими компаниями и изымет каталог своих песен из российского цифрового пространства. Певец призвал всех украинских артистов последовать его примеру.
Ранее украинский певец отменил все концерты в России и принял решение не возвращать зрителям деньги за билеты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- В Госдуме предложили запретить двойное гражданство «недружественных» стран
- В Лиге безопасного интернета предложили заблокировать YouTube в России
- Путин одобрил передачу войскам ДНР и ЛНР трофейных Javelin и Stinger
- СМИ: Жириновский пришел в сознание
- Путин согласился с идеей привлечения добровольцев на Украину
- Макс Барских запретил использовать свою музыку в России
- Госдума приняла закон о единых правилах электронного голосования
- Россия возобновит полеты в восемь стран
- Украина отказалась от закупки российского ядерного топлива
- Ограничения на полеты на юг России продлили до 20 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru