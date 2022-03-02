Группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности

Группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности, сообщает пресс-служба коллектива.

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В опубликованном на портале группы заявлении говорится, что участники «Мумий Тролль» более двух десятков лет писали песни, «которые объединяли слушателей России, Украины и других стран», однако «музыка сорвалась».

«Мир нужен немедленно... Нам придётся снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка ещё пригодится», - добавили музыканты.

Ранее российская рок-певица Земфира не стала отменять большой сольный концерт в Москве из-за спецоперации России на Украине, сообщает РИА ФАН.

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