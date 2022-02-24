«Умоляю!»: Меладзе призвал остановить войну с Украиной

Российский певец Валерий Меладзе призвал остановить войну России и Украины. Соответствующее видеообращение музыкант опубликовал в своем Instagram.

В четверг Россия начала специальную операцию на Украине для защиты жителей Донбасса.

Меладзе отметил, что произошло «то, что не должно было происходить никогда».

«Я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. <...> Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — заявил исполнитель.

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ФОТО: wikipedia.org/Okras
ТЕГИ:ПевецУкраинаРоссия
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