«Умоляю!»: Меладзе призвал остановить войну с Украиной
Российский певец Валерий Меладзе призвал остановить войну России и Украины. Соответствующее видеообращение музыкант опубликовал в своем Instagram.
В четверг Россия начала специальную операцию на Украине для защиты жителей Донбасса.
Меладзе отметил, что произошло «то, что не должно было происходить никогда».
«Я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. <...> Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — заявил исполнитель.
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