«Изначально было очень оптимистично заявлять этот концерт в "Лужниках". Дело не в здоровье Кадышевой, а в плохих продажах билетов, но, насколько я понимаю, концерт не отменен, а перенесен на другую площадку. В июне она выступит на "ВТБ Арене". Это нормальная ситуация», - сказал глава PMI.

Вместе с тем он не стал связывать отмену концерта Кадышевой в «Лужниках», с тем, что в середине февраля от народной артистки России ушел ее концертный директор Владислав Дорофеев.

«Там же ее сын занимается концертами. Я с Кадышевой работал очень давно, больше 20 лет назад. У нас все пытаются заниматься организацией концертов, но каждый должен заниматься своим делом: артист должен петь, промоутер - работать, реклама - продавать и так далее. Когда ты пытаешься взять все в одни руки, бывают ошибки», - заключил собеседник НСН.

На момент выхода материала НСН не удалось получить комментарии от Надежды Кадышевой и Григория Кадышева.