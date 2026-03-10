Не отмена, а перенос: Почему Кадышева не выступит в «Лужниках»
Стадионный концерт Надежды Кадышевой в Москве состоится, но на «ВТБ Арене», при этом причина переноса - в плохих продажах билетов в «Лужники», сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн.
Причиной отказа народной артистки России Надежды Кадышевой от концерта в «Лужниках» стал плохие продажи билетов, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Ранее с официального сайта «Лужников» пропал анонс запланированного на 20 июня концерта Надежды Кадышевой, Григория Кадышева и ансамбля «Золотое кольцо». На этом фоне в СМИ появилась информация, что «скорее всего, концерт отменится». Вместе с тем, на сайте артистки продолжается продажа билетов на выступление в «Лужниках». Финкельштейн считает, что речь идет не об отмене, а о переносе на другую площадку.
«Изначально было очень оптимистично заявлять этот концерт в "Лужниках". Дело не в здоровье Кадышевой, а в плохих продажах билетов, но, насколько я понимаю, концерт не отменен, а перенесен на другую площадку. В июне она выступит на "ВТБ Арене". Это нормальная ситуация», - сказал глава PMI.
Вместе с тем он не стал связывать отмену концерта Кадышевой в «Лужниках», с тем, что в середине февраля от народной артистки России ушел ее концертный директор Владислав Дорофеев.
«Там же ее сын занимается концертами. Я с Кадышевой работал очень давно, больше 20 лет назад. У нас все пытаются заниматься организацией концертов, но каждый должен заниматься своим делом: артист должен петь, промоутер - работать, реклама - продавать и так далее. Когда ты пытаешься взять все в одни руки, бывают ошибки», - заключил собеседник НСН.
На момент выхода материала НСН не удалось получить комментарии от Надежды Кадышевой и Григория Кадышева.
В 2026 году в «Лужниках» запланировано 12 концертов (включая концерт Кадышевой), в том числе три подряд выступления Басты (с Гуфом и два сольника) и «двойники» группы «Руки Вверх! и Егора Крида, отмечает «Радиоточка НСН».
Лидер группы «Рук Вверх!» Сергей Жуков ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о рекордном юбилейном туре, в рамках которого музыканты дадут в 2026 году сразу девять концертов на футбольных стадионах в разных городах страны.
