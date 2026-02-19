Концертный директор Кадышевой объявил об уходе

Концертный директор Надежды Кадышевой Владислав Дорофеев сообщил о прекращении сотрудничества с певицей. В разговоре с «Газетой.Ru» он уточнил, что решение принял самостоятельно.

По его словам, публично объяснять причины ухода он пока не намерен, поскольку не видит в этом необходимости. Дорофеев отметил, что открыт к новым проектам и готов подтвердить профессиональные результаты на примере работы с Кадышевой.

Иск к театру Кадышевой связан с нарушением договоров услуг

Он также рассказал, что расстался с коллективом «Золотого кольца» в дружеской атмосфере. По его словам, его поблагодарили за проделанную работу и пожелали дальнейших успехов.

Дорофеев уточнил, что не сообщал о завершении сотрудничества в течение последних шести месяцев. Период совместной работы он охарактеризовал как яркий и подчеркнул, что вложил значительные усилия в развитие концертной деятельности артистки. Сама Надежда Кадышева ситуацию публично не комментировала, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»
