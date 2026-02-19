Концертный директор Кадышевой объявил об уходе
Концертный директор Надежды Кадышевой Владислав Дорофеев сообщил о прекращении сотрудничества с певицей. В разговоре с «Газетой.Ru» он уточнил, что решение принял самостоятельно.
По его словам, публично объяснять причины ухода он пока не намерен, поскольку не видит в этом необходимости. Дорофеев отметил, что открыт к новым проектам и готов подтвердить профессиональные результаты на примере работы с Кадышевой.
Он также рассказал, что расстался с коллективом «Золотого кольца» в дружеской атмосфере. По его словам, его поблагодарили за проделанную работу и пожелали дальнейших успехов.
Дорофеев уточнил, что не сообщал о завершении сотрудничества в течение последних шести месяцев. Период совместной работы он охарактеризовал как яркий и подчеркнул, что вложил значительные усилия в развитие концертной деятельности артистки. Сама Надежда Кадышева ситуацию публично не комментировала, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Концертный директор Кадышевой объявил об уходе
- Врач назвала головные боли в затылке возможным признаком риска инсульта
- Россиян предупредили о схеме «брачных аферистов» с продажей жилья
- «Раньше смеялись!»: Почему россияне переходят на безалкогольное вино и коктейли
- Демографическое меню: Как государство поможет отцам-студентам
- Трамп продлил на год санкции США против России
- Цена нефти марки Brent превысила $72 впервые с конца июля
- «Он не старый пень!»: Критик Соседов защитил Шамана, облизавшего лед Байкала
- Верховный суд напомнил о компенсациях за плохие коммунальные услуги
- «Покажите пример!»: Бурматов предложил депутатам лично бороться с догхантерами