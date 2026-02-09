Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее рассказал НСН о своем рекордном юбилейном туре, в рамках которого музыканты дадут сразу девять концертов на футбольных стадионах в восьми городах России.

В 2025 году на «Газпром Арене» состоялось четыре концерта (Леонид Агутин, Егор Крид, «Руки Вверх!» и Баста). В этом году на 68-тысячном стадионе футбольного клуба «Зенит» запланированы выступления Агутина, «Руки Вверх!», Басты и Zivert, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

