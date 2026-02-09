От Басты до Zivert: Почему «Лужники» в три раза обходят «Газпром Арену» по концертам
Город на Неве гораздо беднее и меньше Москвы, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн, раскрыв секреты осеннего концерта Zivert на стадионе «Зенита».
Существенное превосходство «Лужников» над «Газпром Ареной» по колчеству концертов связано с платежеспособностью жителей Москвы и Санкт-Петербурга, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Ранее певица Zivert объявила, что в начале октября представит на «Газпром Арене шоу «Где-то в Ретро», хочет «выпилить» его до идеальности и «раздать на 60 тысяч человек». Это четвертый концерт, заявленный на «Газпром Арене» в 2026 году, при этом в «Лужниках» в этом году состоится 11 концертов. Финкельштейн объяснил эту разницу.
«Проблема не в слотах "Газпром Арены", а в том, что Петербург, во-первых, не является туристическим хабом, Это туристический город, но не такой, куда съезжаются все люди. Во-вторых, город намного беднее, чем Москва, и он в три раза меньше, чем Москва. Поэтому гораздо меньше и количество концертов, которые ставятся там. Например, Баста ставит (в этом году – прим. НСН) три концерта в «Лужниках», но в Санкт-Петербурге три концерта никогда не получится сделать. Разница просто в городах и платежеспособности населения. Чтобы собрать стадион в Санкт-Петербурге, его нужно чем-то поразить, убедить. У Zivert именно такое шоу, и я уверен, что на него приедет огромное количество зрителей из Москвы», - отметил глава PMI.
При этом он выразил уверенность, что Zivet способна собрать «Газпром Арену».
«Я знаю, что концерт будет немножко переработан, появятся какие-то новые номера, но это именно то полноценное шоу, которое увидели в Москве, и даже лучше. Я абсолютно уверен, что Zivet соберет стадион в Санкт-Петербурге, потому что это гениальное шоу. Я видел выступления многих звезд мирового уровня. То, что сделала Zivet и заплатила за это свои колоссальные деньги и продолжает это делать сейчас - это нужно очень любить аудиторию, такого шоу люди никогда не видели. Эта постановка гораздо выше и серьезнее, чем у зарубежных звезд», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем он усомнился, что две других «королевы стадионов» Anna Asti и Диана Арбенина смогут сегодня собрать аншлаги на «Газпром Арене».
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее рассказал НСН о своем рекордном юбилейном туре, в рамках которого музыканты дадут сразу девять концертов на футбольных стадионах в восьми городах России.
В 2025 году на «Газпром Арене» состоялось четыре концерта (Леонид Агутин, Егор Крид, «Руки Вверх!» и Баста). В этом году на 68-тысячном стадионе футбольного клуба «Зенит» запланированы выступления Агутина, «Руки Вверх!», Басты и Zivert, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
