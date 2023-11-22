Белов и Маршал объявили о воссоединении группы «Парк Горького»
Музыканты рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов и Александр Маршал объявили о воссоединении коллектива в классическом составе, сообщает РИА Новости.
По их словам, к нима присоединится барабанщик Александр Львов. В 2024 году пройдёт гастрольный тур, для которого музыканты пишут новый «духоносный материал».
«Мы будем делать новый жизнеутверждающий материал — из серии «я люблю тебя, жизнь». На концертах русские песни составят абсолютно железобетонный блок, который ничуть на будет уступать прежним англоязычным хитам», - отметил Белов.
Участники возрожденного «Парка Горького» добавили, что цель воссоединения - очистить информационное поле вокруг группы, на которую «было вылито много грязи».
Ранее власти Канады ввели санкции в отношении ряда российских артистов, журналистов и политиков. В список также попал Александр Маршал, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru