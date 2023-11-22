Белов и Маршал объявили о воссоединении группы «Парк Горького»

По их словам, к нима присоединится барабанщик Александр Львов. В 2024 году пройдёт гастрольный тур, для которого музыканты пишут новый «духоносный материал».

«Мы будем делать новый жизнеутверждающий материал — из серии «я люблю тебя, жизнь». На концертах русские песни составят абсолютно железобетонный блок, который ничуть на будет уступать прежним англоязычным хитам», - отметил Белов.

Участники возрожденного «Парка Горького» добавили, что цель воссоединения - очистить информационное поле вокруг группы, на которую «было вылито много грязи».

Ранее власти Канады ввели санкции в отношении ряда российских артистов, журналистов и политиков. В список также попал Александр Маршал, сообщает RT.

