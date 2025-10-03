«Ирония и Высоцкий»: Чем зацепит фанатов новый альбом «Чайфа»
Протестный рок потерял актуальность, туманная многозначительность тоже всем надоела, зато сермяжная правда «Чайфа» остается востребованной и актуальной, сказал в эфире НСН Денис Ступников.
В новом альбоме группы «Чайф» есть несколько потенциальных хитов, при этом музыканты оказались самой дальновидной группой в русском роке, заявил в интервью НСН музыкальный обозреватель Денис Ступников.
29 сентября группа «Чайф» отметила 40-летие, в этот день вышел 19-й номерной альбом группы под названием «Вот так». При этом предыдущие студийные альбомы группы выходили в 2013 и 2019 годах. Ступников объяснил шестилетние паузы.
«Они никуда не спешат. А зачем? Концерты у них регулярные, они собирают стадионы и большие площадки. Зачем им выпускать какие-то откровенно недоделанные или вымученные вещи, или написанные на заказ на злобу дня? Плюс этих альбомов, которые выходят не так часто, в том, что в них практически нет балласта, нет проходных песен. На альбоме «Вот так» песни очень радуют. Новый альбом, с одной стороны, выдержан в лучших традициях, а с другой записан очень хорошо. Даже в название альбома они вынесли ответ на то, как они сегодня звучат – "Вот так". Это они говорят не без гордости, потому что звук теплый, ламповый, музыканты играют стилями. В этом альбоме есть все, за что мы любим эту группу – и баллады, и регги», - отметил эксперт.
По мнению Ступникова, «Чайф» оказался дальновиднее других рокеров.
«В последние годы "Чайф" выпускает альбомы редко, но метко, и вообще эта группа оказалась чуть ли не самой дальновидной во всем русском роке. В то время, когда у нас музыканты занимались либо протестом, либо уходили в какую-то туманную многозначительность, "Чайф" журили за сермяжную правду, за "приниженные" жизненные сюжеты. Но прошли годы, и протест оказался не при деле, а многозначительность тоже всем надоела, зато пришлась ко двору та корневая правда, которая была, есть и остается у группы "Чайф". Только сейчас она уже на новом уровне, музыканты ко многим вещам стали относиться более философски и более сдержанно», - пояснил музыкальный обозреватель.
Он также назвал наиболее яркие песни с этого альбома, усмотрев в «Супергероях» отсылы к творчеству Владимира Высоцкого.
«Хитом уже стала песня "Мотя и Лука" - это блюз, в котором, с одной стороны, музыканты иронизирует над Голливудом, а с другой – они не пытаются кого-то ущемить, используя те же самые западные традиции в музыке. Кроме того, меня зацепила песня "Супергерои", она сделана в духе Высоцкого, акустическая, под гитару. Эта ироническая песня с юмором, но с глобальными выводами о том, что хватит оглядываться на западных героев, а надо присмотреться к тем, кто рядом, поскольку они не хуже тех, кого мы видим в американских блокбастерах. Можно даже пофантазировать, что если бы Высоцкий был живой, он, наверное, пел бы в наши дни именно в таком ключе», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин ранее говорил «Культурному гиду НСН», что альбом «Вот так» не является неким итогом 40-летнего пути группы. Он также скептически отнесся к моде на коллаборации маститых рокеров с рэперами и электронными музыкантами.
