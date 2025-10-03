В новом альбоме группы «Чайф» есть несколько потенциальных хитов, при этом музыканты оказались самой дальновидной группой в русском роке, заявил в интервью НСН музыкальный обозреватель Денис Ступников.

29 сентября группа «Чайф» отметила 40-летие, в этот день вышел 19-й номерной альбом группы под названием «Вот так». При этом предыдущие студийные альбомы группы выходили в 2013 и 2019 годах. Ступников объяснил шестилетние паузы.