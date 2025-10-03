В Госдуме объяснили, почему россияне не пересядут с такси на каршеринг
Сегодня производится достаточно отечественных автомобилей для работы в такси, сокращения сотрудников и уменьшения количества перевозчиков после введения первичного перечня автомобилей, разрешенных для работы в такси, ждать не стоит, сказал НСН Евгений Москвичев.
После введения перечня автомобилей, которые можно использовать для работы в такси, россияне не будут массово пересаживаться на каршеринговые автомобили, поскольку каршеринг используется для личных нужд, а не для поездок на такси. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.
Минпромторг ранее опубликовал в мессенджере Max первичный перечень автомобилей, которые можно использовать в такси. В нем представлены свыше 20 моделей от шести российских брендов. По словам Москвичева, нововведение не приведет к тому, что россияне станут чаще пользоваться каршерингом.
«Сегодня в России производится достаточно машин для работы в легковом такси, поэтому потери рабочей силы и уменьшения количества перевозчиков не будет. Полагаю, что каждый год модельный ряд для работы в такси будет расширяться, а объем выпуска автомобилей — увеличиваться. При этом массового перехода на каршеринг не будет — ведь каршерингом люди пользуются для личных нужд, а не для поездки на такси, поэтому такси всегда будет востребовано», — сказал Москвичев.
Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил, что автомобили, на которых Минпромторг предложил работать таксистам, не соответствуют требованиям водителей и пассажиров, необходимо создать специальный автомобиль для работы в такси. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
