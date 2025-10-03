После введения перечня автомобилей, которые можно использовать для работы в такси, россияне не будут массово пересаживаться на каршеринговые автомобили, поскольку каршеринг используется для личных нужд, а не для поездок на такси. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Минпромторг ранее опубликовал в мессенджере Max первичный перечень автомобилей, которые можно использовать в такси. В нем представлены свыше 20 моделей от шести российских брендов. По словам Москвичева, нововведение не приведет к тому, что россияне станут чаще пользоваться каршерингом.