США ударили по «наркосудну» у Венесуэлы, погибли четыре человека

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские военные нанесли удар по судну, перевозившему наркотики в международных водах рядом с Венесуэлой. Операция проведена по приказу президента Дональда Трампа.

По словам Хегсета, судно было связано с организациями, которые в США признаны террористическими. Удар носил «смертельный кинетический» характер.

СМИ: США начнут удары по наркокартелям в Венесуэле в ближайшие недели

В результате атаки погибли четыре человека, находившиеся на борту. Министр назвал их «наркотеррористами».

Хегсет добавил, что подобные удары против судов с наркотиками будут продолжаться, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиВенесуэлаСША

