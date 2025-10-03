США ударили по «наркосудну» у Венесуэлы, погибли четыре человека

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские военные нанесли удар по судну, перевозившему наркотики в международных водах рядом с Венесуэлой. Операция проведена по приказу президента Дональда Трампа.

По словам Хегсета, судно было связано с организациями, которые в США признаны террористическими. Удар носил «смертельный кинетический» характер.