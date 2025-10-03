США ударили по «наркосудну» у Венесуэлы, погибли четыре человека
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские военные нанесли удар по судну, перевозившему наркотики в международных водах рядом с Венесуэлой. Операция проведена по приказу президента Дональда Трампа.
По словам Хегсета, судно было связано с организациями, которые в США признаны террористическими. Удар носил «смертельный кинетический» характер.
В результате атаки погибли четыре человека, находившиеся на борту. Министр назвал их «наркотеррористами».
Хегсет добавил, что подобные удары против судов с наркотиками будут продолжаться, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дроны над аэропортом в Мюнхене могли летать и над объектом бундесвера
- Rolex зарегистрировала новые товарные знаки в России до 2034 года
- В Госдуме объяснили, почему россияне не пересядут с такси на каршеринг
- Возрождение фолк-музыки назвали спекуляциями на хайпе Куртуковой
- Генерал Болдырев раскрыл, почему ракеты сбивать сложнее дронов
- США ударили по «наркосудну» у Венесуэлы, погибли четыре человека
- Генерал Бижев: Российские средства ПВО уничтожат «Томагавки» и «Барракуды»
- ЦБ назвал самые популярные фразы кибермошенников
- Украинские дроны повредили дома и машины в Белгородской области
- Дружба на миллион долларов: Зачем Дэвиду Гетте «лоббистские» титулы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru