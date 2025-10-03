Rolex зарегистрировала новые товарные знаки в России до 2034 года
Швейцарская компания Rolex зарегистрировала в России новые товарные знаки, срок действия которых установлен до 2034 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Согласно документам, речь идет о регистрации словесных знаков Triplock и Sea-Dweller. Заявки были поданы в декабре 2024 года, а решение о регистрации Роспатент принял в октябре 2025-го.
В феврале 2023 года швейцарское издание Tages Anzeiger писало, что 14 компаний и организаций из Швейцарии приостановили деятельность в России, среди них и Rolex.
Тогда представители компаний не исключали возможность возвращения на рынок, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Rolex зарегистрировала новые товарные знаки в России до 2034 года
- В Госдуме объяснили, почему россияне не пересядут с такси на каршеринг
- Возрождение фолк-музыки назвали спекуляциями на хайпе Куртуковой
- Генерал Болдырев раскрыл, почему ракеты сбивать сложнее дронов
- США ударили по «наркосудну» у Венесуэлы, погибли четыре человека
- Генерал Бижев: Российские средства ПВО уничтожат «Томагавки» и «Барракуды»
- ЦБ назвал самые популярные фразы кибермошенников
- Украинские дроны повредили дома и машины в Белгородской области
- Дружба на миллион долларов: Зачем Дэвиду Гетте «лоббистские» титулы
- В Москве арестовали бизнесмена Сулейманова по делу об убийстве экс-главы ФСФО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru