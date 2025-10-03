Rolex зарегистрировала новые товарные знаки в России до 2034 года

Швейцарская компания Rolex зарегистрировала в России новые товарные знаки, срок действия которых установлен до 2034 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документам, речь идет о регистрации словесных знаков Triplock и Sea-Dweller. Заявки были поданы в декабре 2024 года, а решение о регистрации Роспатент принял в октябре 2025-го.