Rolex зарегистрировала новые товарные знаки в России до 2034 года

Швейцарская компания Rolex зарегистрировала в России новые товарные знаки, срок действия которых установлен до 2034 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документам, речь идет о регистрации словесных знаков Triplock и Sea-Dweller. Заявки были поданы в декабре 2024 года, а решение о регистрации Роспатент принял в октябре 2025-го.

В феврале 2023 года швейцарское издание Tages Anzeiger писало, что 14 компаний и организаций из Швейцарии приостановили деятельность в России, среди них и Rolex.

Тогда представители компаний не исключали возможность возвращения на рынок, передает «Радиоточка НСН».

