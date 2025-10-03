СМИ: Дроны над аэропортом в Мюнхене могли летать и над объектом бундесвера

В Германии выясняют обстоятельства появления неизвестных беспилотников над аэропортом Мюнхена и военным аэродромом в Эрдинге. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, первые дроны заметили вечером 2 октября над Эрдингом, где расположен инновационный центр бундесвера по разработке и испытаниям новых моделей беспилотников. Спустя час летательные аппараты были замечены уже в районе мюнхенского аэропорта.