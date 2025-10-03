Минобороны сообщило о шести сбитых дронах над регионами России

Минобороны России заявило об уничтожении шести украинских беспилотников над тремя регионами страны. Атаки были отражены 3 октября с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны.

Три беспилотника были сбиты в Курской области, два — в Белгородской и еще один — в Брянской. Министерство уточнило, что речь идет о дронах самолетного типа.

Минобороны сообщило о сбитых дронах над Черным морем

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

