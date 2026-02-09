Новосибирская и Свердловская области – это регионы с высоким уровнем занятости, так что и качество жизни там у людей высокое. Об этом НСН рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Самыми счастливыми россиянами оказались жители Новосибирской и Свердловской областей, следует из опроса сервиса "Работа.ру", его приводит aif.ru. Так, половина участников оценили свой уровень счастья на 4 или 5 баллов из 5. Наибольший процент максимальных оценок зафиксирован в Новосибирской области — 36% респондентов, на втором месте идет Свердловская область (38% оценили на 4). Наименее довольны жизнью оказались жители Нижегородской области: 16% поставили 2 балла, а 20% — 1 балл. Сафонов раскрыл, от чего зависит показатель удовлетворенности жизнью.

«"Работа.ру" может опрашивать только тех людей, которые обращаются к ним на сайт, а это, в основном, работающее население. К показателям качества жизни традиционно относится состояние жилищно-коммунальной сферы, самого жилья, вовремя ли оно обогревается, газифицировано ли. Дальше идет факт наличия работы и уровень заработка. Туда же относится транспортная доступность объектов социокультуры: наличие больниц, поликлиник, качество медицинского обслуживания, наличие школ, высших учебных заведений и организаций культуры. Новосибирск и Свердловск — это традиционно регионы с высоким уровнем занятости. Это достаточно развитые промышленные города-миллионники, соответственно, качество жизни у них достаточно высокое», - рассказал он.