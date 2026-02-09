Профессор раскрыл, почему новосибирцы и свердловчане самые счастливые
Александр Сафонов заявил НСН, что показатель счастья прежде всего связан с занятостью, зарплатами, качеством жилья и доступностью социальных объектов.
Новосибирская и Свердловская области – это регионы с высоким уровнем занятости, так что и качество жизни там у людей высокое. Об этом НСН рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Самыми счастливыми россиянами оказались жители Новосибирской и Свердловской областей, следует из опроса сервиса "Работа.ру", его приводит aif.ru. Так, половина участников оценили свой уровень счастья на 4 или 5 баллов из 5. Наибольший процент максимальных оценок зафиксирован в Новосибирской области — 36% респондентов, на втором месте идет Свердловская область (38% оценили на 4). Наименее довольны жизнью оказались жители Нижегородской области: 16% поставили 2 балла, а 20% — 1 балл. Сафонов раскрыл, от чего зависит показатель удовлетворенности жизнью.
«"Работа.ру" может опрашивать только тех людей, которые обращаются к ним на сайт, а это, в основном, работающее население. К показателям качества жизни традиционно относится состояние жилищно-коммунальной сферы, самого жилья, вовремя ли оно обогревается, газифицировано ли. Дальше идет факт наличия работы и уровень заработка. Туда же относится транспортная доступность объектов социокультуры: наличие больниц, поликлиник, качество медицинского обслуживания, наличие школ, высших учебных заведений и организаций культуры. Новосибирск и Свердловск — это традиционно регионы с высоким уровнем занятости. Это достаточно развитые промышленные города-миллионники, соответственно, качество жизни у них достаточно высокое», - рассказал он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что здесь нет заслуги губернаторов.
«Заслуги губернатора тут нет, потому что многие показатели связаны с вещами, которые складывались не просто годами, а десятилетиями. Главным образом это зависит от уровня жизни, от заработка, могут ли люди себе позволить купить жилье. Это работодатели, которые имеются в этом регионе, стоимость жилья. Это все относится к бизнесу. Что касается качества здравоохранения, то тут опять же фактор наличия предыдущих ресурсов, периода СССР, так как с нуля строится не очень много. И еще один момент — это объем доходов, которые формирует бюджет субъекта РФ», - дополнил он.
Сафонов также раскрыл, с чем может быть связана неудовлетворенность жителей Нижегородской области.
«Прежде всего это может быть связано с теми проблемами, которые там испытывает автомобильная отрасль. Например, это неполная занятость. Вполне возможно, что этот аспект может формировать позицию людей с точки зрения качества жизни. С другой стороны, Нижегородская область занимает достаточно прочные позиции, но, скорее всего, это все-таки вопрос занятости», - подытожил он.
Ранее руководитель Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова раскрыла НСН, почему зумеры счастливее миллениалов. Так, поколение младших миллениалов в детстве не сталкивалось с ответственностью, зумеры же более самостоятельные и им проще оставаться счастливыми во взрослой жизни.
