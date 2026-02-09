«Параллельные линии»: Русский язык призвали не смешивать с его онлайн-версией
Максим Кронгауз заявил НСН, что изучение русского языка стоит модернизировать, включив в программу современных авторов и их тексты, но онлайн-общение оставить в покое.
Профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз заявил НСН, что не стоит пытаться соединить изучение русского языка с его онлайн-версией, так как это две линии, которые всегда будут параллельны.
Школьный курс русского языка следует приблизить к современной коммуникации, уделив больше внимания нормам онлайн-общения, чтобы у учеников не возникало ощущения существования "двух русских языков", заявил научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов. Его слова приводит ТАСС. Кронгауз не согласился с коллегой.
«Я думаю, что курс русского языка надо осовременить, но едва ли его надо сближать именно с интернет-общением, потому что общению в интернете школьники учатся без учителя и владеют им гораздо лучше. Мне кажется, нужно просто изучать современные тексты, современную литературу, современных читателей. А сегодня, к сожалению, и курс литературы, и курс русского языка в основном ориентирован на классику, которую детям в массе своей читать довольно сложно. Когда мы говорим о классике, мы говорим о письменной форме языка, а общение в интернете – это устно-письменная форма. Структурно, композиционно, лексически и синтаксически там все от устной речи. Поэтому их вообще не надо сравнивать. Это параллельные линии. К сожалению, этого почти никто не понимает, попрекая интернет-общение, что оно беднее классической литературы, но устная речь всегда беднее. Поэтому я бы сохранил изучение письменной формы, но только бы осовременил», - рассказал он.
Ранее Кронгауз заявил НСН, что сегодня мат проник в те диалоги, где раньше его практически не было: в общение детей, мужчины с женщиной и в политику, его употребление должно быть ограничено.
