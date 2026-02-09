«Я думаю, что курс русского языка надо осовременить, но едва ли его надо сближать именно с интернет-общением, потому что общению в интернете школьники учатся без учителя и владеют им гораздо лучше. Мне кажется, нужно просто изучать современные тексты, современную литературу, современных читателей. А сегодня, к сожалению, и курс литературы, и курс русского языка в основном ориентирован на классику, которую детям в массе своей читать довольно сложно. Когда мы говорим о классике, мы говорим о письменной форме языка, а общение в интернете – это устно-письменная форма. Структурно, композиционно, лексически и синтаксически там все от устной речи. Поэтому их вообще не надо сравнивать. Это параллельные линии. К сожалению, этого почти никто не понимает, попрекая интернет-общение, что оно беднее классической литературы, но устная речь всегда беднее. Поэтому я бы сохранил изучение письменной формы, но только бы осовременил», - рассказал он.

Ранее Кронгауз заявил НСН, что сегодня мат проник в те диалоги, где раньше его практически не было: в общение детей, мужчины с женщиной и в политику, его употребление должно быть ограничено.

