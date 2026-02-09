Новая вакцина от аллергии уникальна, и ее технологии могут применяться и для лечения других аллергенов, однако все еще остается проблема с пищевыми и животными аллергенами. Об этом НСН рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Временная регистрация в РФ вакцины от аллергии планируется во втором квартале 2026 года, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции. Речь идет о вакцине для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Болибок объяснил, что подразумевает временная регистрация.

«Все лекарства, которые впервые появляются на российском рынке, сначала проходят временную регистрацию на ограниченный срок – 3-5 лет. Дальше Росздравнадзор и Роспотребнадзор ведут мониторинг за препаратом с точки зрения ритмичности поставок, качества производства, отсутствия рекламации, побочного эффекта. И после этого препарат получает уже постоянную регистрацию. Это касается вообще всех лекарств. Постоянная регистрация говорит о том, что препарат может ввозиться на российский рынок или выпускаться нашей фармпромышленностью неограниченно долго», - пояснил он.

Также собеседник НСН раскрыл, в чем уникальность этой вакцины, и будет ли эта технология применяться для борьбы с другими аллергенами.

«Вакцина уникальна и для мирового производства. Такой конъюгат делается впервые. С одной стороны, это чисто синтетический эпитоп, то есть небольшой кусочек белка, который отвечает за эту аллергию. С другой стороны, это вирусный белок, который активирует долгосрочный клеточный иммунитет. Конечно, ее будут изучать, и если этот метод будет применим для других аллергенов, то его будут применять. У нас много самых разных вакцин для лечения аллергии на пыльцу. Колоссальная проблема – это пищевые аллергены и аллергены животных. Вот здесь, если будет подвижка, то это станет колоссальным прорывом», - рассказал он.