«До 7 уколов место 15»: Как будет работать новая вакцина от аллергии
Владимир Болибок заявил НСН, что новая вакцина от аллергии будет внесена в систему ОМС и позволит делать от 5 до 7 инъекций, вместо 15-20.
Новая вакцина от аллергии уникальна, и ее технологии могут применяться и для лечения других аллергенов, однако все еще остается проблема с пищевыми и животными аллергенами. Об этом НСН рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Временная регистрация в РФ вакцины от аллергии планируется во втором квартале 2026 года, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции. Речь идет о вакцине для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Болибок объяснил, что подразумевает временная регистрация.
«Все лекарства, которые впервые появляются на российском рынке, сначала проходят временную регистрацию на ограниченный срок – 3-5 лет. Дальше Росздравнадзор и Роспотребнадзор ведут мониторинг за препаратом с точки зрения ритмичности поставок, качества производства, отсутствия рекламации, побочного эффекта. И после этого препарат получает уже постоянную регистрацию. Это касается вообще всех лекарств. Постоянная регистрация говорит о том, что препарат может ввозиться на российский рынок или выпускаться нашей фармпромышленностью неограниченно долго», - пояснил он.
Также собеседник НСН раскрыл, в чем уникальность этой вакцины, и будет ли эта технология применяться для борьбы с другими аллергенами.
«Вакцина уникальна и для мирового производства. Такой конъюгат делается впервые. С одной стороны, это чисто синтетический эпитоп, то есть небольшой кусочек белка, который отвечает за эту аллергию. С другой стороны, это вирусный белок, который активирует долгосрочный клеточный иммунитет. Конечно, ее будут изучать, и если этот метод будет применим для других аллергенов, то его будут применять. У нас много самых разных вакцин для лечения аллергии на пыльцу. Колоссальная проблема – это пищевые аллергены и аллергены животных. Вот здесь, если будет подвижка, то это станет колоссальным прорывом», - рассказал он.
По словам Болибока, вакцина должна войти и в систему ОМС.
«Как заявляла Скворцова и Институт иммунологии, разработчики планируют внедрить вакцину в систему ОМС, как только получат разрешение.Сейчас по ОМС пациенту надо делать 15-20, а то 30 уколов. Получается очень длинный курс. А здесь будет от 5 до 7 инъекций, то есть это колоссально сокращает трудозатраты. В Национальный календарь прививок новую вакцину никто включать никто не будет, потому что аллергия на пыльцу – это индивидуальное событие. Я бы сказал, что это лечебно-профилактическая вакцина, то есть мы установили, что у человека есть аллергическая реакция, и проводим профилактику рецидива», - подытожил он.
Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с НСН назвал "прорывом" препарат для лечения болезни Бехтерева, который создали в России.
