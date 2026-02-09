Губернатор Севастополя призвал «вернуть в реальность» организаторов концертов

На аппаратном совещании он напомнил, что Севастополе продолжает действовать высокий уровень террористической опасности, поэтому все массовые мероприятия следует согласовывать с органами власти.

«Отработайте вместе с МВД все наши увеселительные заведения... В какой-то своей реальности живут, надо как-то их вернуть в реальность», - заключил Развожаев.

Ранее в Севастополе национализировали имущество ряда коммерческих структур, владельцы которых оказывали помощь ВСУ и разведке Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

