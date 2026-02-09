Губернатор Севастополя призвал «вернуть в реальность» организаторов концертов

Необходимо проверить организаторов концертов в Севастополе, не соблюдающих требования проведения массовых мероприятий. Как пишет RT, об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

ФСБ предотвратила теракт в управлении ведомства по Крыму и Севастополю

На аппаратном совещании он напомнил, что Севастополе продолжает действовать высокий уровень террористической опасности, поэтому все массовые мероприятия следует согласовывать с органами власти.

«Отработайте вместе с МВД все наши увеселительные заведения... В какой-то своей реальности живут, надо как-то их вернуть в реальность», - заключил Развожаев.

Ранее в Севастополе национализировали имущество ряда коммерческих структур, владельцы которых оказывали помощь ВСУ и разведке Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПроверкиКонцертСевастополь

Горячие новости

Все новости

партнеры