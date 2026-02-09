Губернатор Севастополя призвал «вернуть в реальность» организаторов концертов
Необходимо проверить организаторов концертов в Севастополе, не соблюдающих требования проведения массовых мероприятий. Как пишет RT, об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
На аппаратном совещании он напомнил, что Севастополе продолжает действовать высокий уровень террористической опасности, поэтому все массовые мероприятия следует согласовывать с органами власти.
«Отработайте вместе с МВД все наши увеселительные заведения... В какой-то своей реальности живут, надо как-то их вернуть в реальность», - заключил Развожаев.
Ранее в Севастополе национализировали имущество ряда коммерческих структур, владельцы которых оказывали помощь ВСУ и разведке Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
