В России появится единый реестр банковских карт
Центробанк РФ в течение года намерен создать единый реестр банковских карт. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев.
По его словам, в реестре будет содержаться информация о количестве имеющихся у гражданина карт и в каком банке они оформлены.
Он отметил, что в рамках работы над базов Центробанк и Минцифры сняли все чувствительные моменты.
«Сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере», — заключил замминистра.
Ранее Лебедев заявил, что Минцифры России намерено смягчить запрет на звонки из-за границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В России появится единый реестр банковских карт
