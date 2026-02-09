В России появится единый реестр банковских карт

По его словам, в реестре будет содержаться информация о количестве имеющихся у гражданина карт и в каком банке они оформлены.

Он отметил, что в рамках работы над базов Центробанк и Минцифры сняли все чувствительные моменты.

«Сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере», — заключил замминистра.

Ранее Лебедев заявил, что Минцифры России намерено смягчить запрет на звонки из-за границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

