Следственный комитет возбудил дело против экс-лидера «Тараканов!»
Против экс-лидера группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина (признан в РФ иноагентом) возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на Следственный комитет России сообщает RT.
В ведомстве указали, что дело возбуждено по статье об уклонении от обязанностей, предусмотренных законом для иноагентов.
По версии следствия, летом и осенью прошлого года музыкант не представил необходимую информацию.
«Рассматривается вопрос об объявлении Спирина в розыск», - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Москвы протребовала возбудить уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента против комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
