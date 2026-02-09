Следственный комитет возбудил дело против экс-лидера «Тараканов!»

Против экс-лидера группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина (признан в РФ иноагентом) возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на Следственный комитет России сообщает RT.

В ведомстве указали, что дело возбуждено по статье об уклонении от обязанностей, предусмотренных законом для иноагентов.

По версии следствия, летом и осенью прошлого года музыкант не представил необходимую информацию.

«Рассматривается вопрос об объявлении Спирина в розыск», - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Москвы протребовала возбудить уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента против комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

