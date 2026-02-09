Аэропорт «Шереметьево» заключил договор о приобретении аэропорта «Домодедово»
Аэропорт «Шереметьево» в лице дочерней компании «Перспектива» заключил договор на приобретение аэропорта «Домодедово» за 66,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Гендиректор авиагавани Михаил Василенко указал, что группа компаний «Домодедово» является «разрозненным активом», в состав которого входят 25 компаний.
По его словам, ежегодно они приносят убытки порядка 10 млрд рублей, а также имеют значительную долговую нагрузку в размере 75 млрд рублей.
«Перед нами стоит задача - сформировать программу оздоровления аэропорта «Домодедово» и представить её в контролирующие госорганы в установленные сроки», - добавил Василенко.
Ранее в «Домодедово» заявили, что появившаяся в СМИ информация о массовых увольнениях не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Комитет Госдумы поддержал лимит в 20 банковских карт на человека
- Туроператоры объяснили, как сэкономить на отдыхе до лета
- СМИ: ЕС предложил впервые ввести санкции против портов третьих стран
- Продюсер Рудченко заявил, что репутация Долиной испорчена безвозвратно
- Зарплата с разрядом: Сколько получают электрики в России
- «Только если найдут допинг»: Как лишить медали «жулика» Деложа
- СМИ: ЕС предложил заменить китайские банки в санкционном списке на банки из Азии
- Матч «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» досрочно завершили из-за драки футболистов
- Замкнутый круг: Туроператоры объяснили низкий спрос на Курилы
- В России появится единый реестр банковских карт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru