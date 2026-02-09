Аэропорт «Шереметьево» заключил договор о приобретении аэропорта «Домодедово»

Аэропорт «Шереметьево» в лице дочерней компании «Перспектива» заключил договор на приобретение аэропорта «Домодедово» за 66,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В отрасли предрекли интерес ФАС к сделке по продаже Домодедово

Гендиректор авиагавани Михаил Василенко указал, что группа компаний «Домодедово» является «разрозненным активом», в состав которого входят 25 компаний.

По его словам, ежегодно они приносят убытки порядка 10 млрд рублей, а также имеют значительную долговую нагрузку в размере 75 млрд рублей.

«Перед нами стоит задача - сформировать программу оздоровления аэропорта «Домодедово» и представить её в контролирующие госорганы в установленные сроки», - добавил Василенко.

Ранее в «Домодедово» заявили, что появившаяся в СМИ информация о массовых увольнениях не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

