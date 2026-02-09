В Госдуме объяснили, как не ошибиться при получении налогового вычета за жилье
Чтобы избежать ошибок при получении налогового вычета за жильё лучше использовать упрощённый порядок через личный кабинет на официальном портале ФНС. Об этом NEWS.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По его словам, также следует тщательно проверять все реквизиты и суммы. И помнить, что вычет по процентам полагается только по одному объекту недвижимости.
«Поэтому стратегически важно выбрать, к какой ипотеке его применить, особенно если у вас несколько кредитов», — посоветовал деупатат.
Панеш добавил, что в заявлении на получение вычета лучше указать лицевой счет заёмщика, а не корреспондентский счёт банка.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что россияне могут получить социальный вычет по НДФЛ, если они оплачивали лечение, лекарства по назначению врача, обучение, спорт, добровольное страхование, благотворительность и пенсионные взносы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru