В Госдуме объяснили, как не ошибиться при получении налогового вычета за жилье

По его словам, также следует тщательно проверять все реквизиты и суммы. И помнить, что вычет по процентам полагается только по одному объекту недвижимости.

«Поэтому стратегически важно выбрать, к какой ипотеке его применить, особенно если у вас несколько кредитов», — посоветовал деупатат.

Панеш добавил, что в заявлении на получение вычета лучше указать лицевой счет заёмщика, а не корреспондентский счёт банка.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что россияне могут получить социальный вычет по НДФЛ, если они оплачивали лечение, лекарства по назначению врача, обучение, спорт, добровольное страхование, благотворительность и пенсионные взносы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

