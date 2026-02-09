Рябков: Идея проведения саммита Путина и Трампа существует

Идея о проведении встречи президентов РФ и США существует. Как пишет RT, об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Лавров: США теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения

По его словам, такие контакты «могут быть организованы в исторически сжатые сроки», однако для Москвы важной остаётся содержательная сторона подобной встречи.

«Прежде чем мы поймем, в чем она будет состоять... мы не готовы обсуждать и близко никакие параметры, никакие ориентиры по времени и тем более по месту», - заключил дипломат.

Ранее Китай отказался от переговоров с США и РФ об ограничении ядерных вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

