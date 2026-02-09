Посол Алипов: Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Индию, Западу не удаётся помешать этому сотрудничеству. Как пишет RT, об этом заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

Он отметил, что Москва зарекомендовала себя «как самый надёжный партнёр» и углеводороды из РФ продолжают составлять основу импортной корзины индийской экономики.

«С учётом существенных скидок... выгода для местной нефтеперерабатывающей индустрии очевидна», — указал дипломат.

Ранее в Белом доме заявили, что США отменили пошлины в размере 25% на импорт из Индии в связи с отказом Нью-Дели от закупок нефти в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ИндияНефтьРоссия

