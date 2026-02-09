Посол Алипов: Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Индию, Западу не удаётся помешать этому сотрудничеству. Как пишет RT, об этом заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
Он отметил, что Москва зарекомендовала себя «как самый надёжный партнёр» и углеводороды из РФ продолжают составлять основу импортной корзины индийской экономики.
«С учётом существенных скидок... выгода для местной нефтеперерабатывающей индустрии очевидна», — указал дипломат.
Ранее в Белом доме заявили, что США отменили пошлины в размере 25% на импорт из Индии в связи с отказом Нью-Дели от закупок нефти в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Параллельные линии»: Русский язык призвали не смешивать с его онлайн-версией
- «До 7 уколов место 15»: Как будет работать новая вакцина от аллергии
- В Госдуме объяснили, как не ошибиться при получении налогового вычета за жилье
- Профессор раскрыл, почему новосибирцы и свердловчане самые счастливые
- Рябков: Идея проведения саммита Путина и Трампа существует
- Следственный комитет возбудил дело против экс-лидера «Тараканов!»
- Губернатор Севастополя призвал «вернуть в реальность» организаторов концертов
- Посол Алипов: Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Индию
- Дальний Восток и Байкал: Что хотят посетить иностранные туристы в России
- От Басты до Zivert: Почему «Лужники» в три раза обходят «Газпром Арену» по концертам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru