В России ограничили использование иностранных слов

В России с 1 марта вступают в силу ограничения на использование иностранных слов.

«Решат лингвисты»: Вассерман раскрыл тонкости законопроекта о вывесках на русском языке

Речь идет о вывесках или иных средств размещения информации. Теперь информация должна быть размещена на русском языке, либо на иных языках народов РФ.

За нарушение нормы предусмотрены штрафы.

Ранее обязательным был только русский в рекламе и в обязательной по закону информации. Теперь под регулирование попадают любые вывески и таблички, которые бизнес размещает по своему усмотрению для информирования клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Русский ЯзыкБизнесТорговля

Горячие новости

Все новости

партнеры