В России ограничили использование иностранных слов
1 марта 202605:19
В России с 1 марта вступают в силу ограничения на использование иностранных слов.
Речь идет о вывесках или иных средств размещения информации. Теперь информация должна быть размещена на русском языке, либо на иных языках народов РФ.
За нарушение нормы предусмотрены штрафы.
Ранее обязательным был только русский в рекламе и в обязательной по закону информации. Теперь под регулирование попадают любые вывески и таблички, которые бизнес размещает по своему усмотрению для информирования клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
