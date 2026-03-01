В России ограничили использование иностранных слов

Речь идет о вывесках или иных средств размещения информации. Теперь информация должна быть размещена на русском языке, либо на иных языках народов РФ.

За нарушение нормы предусмотрены штрафы.

Ранее обязательным был только русский в рекламе и в обязательной по закону информации. Теперь под регулирование попадают любые вывески и таблички, которые бизнес размещает по своему усмотрению для информирования клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

