Никаких «Шляпников»: Как The Hatters и RADIO TAPOK будут русифицироваться
Директор The Hatters Даниил Мустаев рассказал НСН, что при необходимости отказа от англицизмов в названии группа выберет вариант «Хэттерс», а лидер группы RADIO TAPOK Олег Абрамов отметил, что пока не рассматривал возможность переименования.
Если закон потребует от музыкантов полного отказа от иностранных псевдонимов, группа The Hatters предпочтет вариант «Хэттерс», а не «Шляпники», заявил в беседе с НСН директор коллектива Даниил Мустаев.
С 1 марта 2026 года в силу вступили изменения в законе, который регламентирует обязательное применение русского языка в информации для публичного ознакомления потребителей. Новые требования затрагивают не только рекламу, но и вывески, навигацию, буклеты, а также контент сайтов и мобильных приложений. За нарушение нормы предусмотрены штрафы.
Мустаев заявил НСН, что если закон будет скорректирован и потребует от музыкантов смены названий, они скорее отдадут предпочтение варианту транслитерации.
«Пусть борются с латиницей. Нас это не касается никак. У нас товарный знак зарегистрирован. Мы в рамках закона продолжаем существовать как The Hatters. В моем понимании, никому не угрожает, когда написано The Hatters. А когда человек в соцсетях пишет «literally» русскими буквами - это глупо и зловредно. Если в дальнейшем закон будет скорректирован и нас попросят поменять название на русское, полагаю, мы будем не «Шляпниками», а просто напишем «Хэттерс» на кириллице, вот и все. Такой товарный знак у нас тоже зарегистрирован. «Шляпники», как название, на мой взгляд, изжило себя, но осталось народным среди фанатов. Люди до сих пор так говорят. Не хотелось бы это переводить в официальное поле, пусть оно остается чем-то ламповым», - сообщил он.
В свою очередь лидер группы RADIO TAPOK Олег Абрамов рассказал НСН, что не размышлял о смене названия.
«Для меня это странно, непонятно, зачем это делать в целом. Не понимаю, не поддерживаю. Совершенно не изучал этот вопрос, даже не осознаю, насколько много используется латиницы в рекламных вывесках. Вся эта тема проходила мимо меня. Думаю, даже размышлять об этом не буду. Есть другие прекрасные вещи, чем я могу заниматься. У нас запатентованный бренд, поэтому вроде эта тема нас не касается», - отметил он.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Дмитрий Певцов назвал использование иностранных псевдонимов российскими звездами варварством. По словам актера, отечественные знаменитости не должны брать иностранные псевдонимы, напоминает «Радиоточка НСН».
