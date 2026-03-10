С 1 марта 2026 года в силу вступили изменения в законе, который регламентирует обязательное применение русского языка в информации для публичного ознакомления потребителей. Новые требования затрагивают не только рекламу, но и вывески, навигацию, буклеты, а также контент сайтов и мобильных приложений. За нарушение нормы предусмотрены штрафы.

Мустаев заявил НСН, что если закон будет скорректирован и потребует от музыкантов смены названий, они скорее отдадут предпочтение варианту транслитерации.

«Пусть борются с латиницей. Нас это не касается никак. У нас товарный знак зарегистрирован. Мы в рамках закона продолжаем существовать как The Hatters. В моем понимании, никому не угрожает, когда написано The Hatters. А когда человек в соцсетях пишет «literally» русскими буквами - это глупо и зловредно. Если в дальнейшем закон будет скорректирован и нас попросят поменять название на русское, полагаю, мы будем не «Шляпниками», а просто напишем «Хэттерс» на кириллице, вот и все. Такой товарный знак у нас тоже зарегистрирован. «Шляпники», как название, на мой взгляд, изжило себя, но осталось народным среди фанатов. Люди до сих пор так говорят. Не хотелось бы это переводить в официальное поле, пусть оно остается чем-то ламповым», - сообщил он.