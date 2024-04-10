«Виноваты организаторы»: Сукачев отменил все весенние концерты, кроме Москвы и Питера

Рок-музыкант Гарик Сукачев объявил об отмене всех региональных концертов весеннего тура, который должен был стартовать с Ижевска 12 апреля.

«Вынуждены сообщить вам об отмене наших выступлений в Ижевске и Казани. Мы пытались сделать всё, чтобы концерты состоялись, но, к сожалению, организаторы наших концертов сделали невозможным наше выступление (…) Концерты в Самаре, Ульяновске, Уфе и Челябинске также отменяются», - говорится в соцсетях музыканта.

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Уточняется, что организаторы не выполнили условия, касающиеся качества звука, света и комфорта зрителей, поэтому музыкант с ними больше не сотрудничает. При этом не уточняется судьба концертов Сукачева в Москве и Санкт-Петербурге, запланированных на 19 и 21 апреля.

В конце ноября 2023 года Гарик Сукачев объяснял НСН, что берет паузу в концертах до апреля из-за работы над спектаклем «САШАШИШИН» и реабилитации после нескольких операций.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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