«Виноваты организаторы»: Сукачев отменил все весенние концерты, кроме Москвы и Питера

Уточняется, что организаторы не выполнили условия, касающиеся качества звука, света и комфорта зрителей, поэтому музыкант с ними больше не сотрудничает. При этом не уточняется судьба концертов Сукачева в Москве и Санкт-Петербурге, запланированных на 19 и 21 апреля.

В конце ноября 2023 года Гарик Сукачев объяснял НСН, что берет паузу в концертах до апреля из-за работы над спектаклем «САШАШИШИН» и реабилитации после нескольких операций.

