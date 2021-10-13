Возвращаемся в Советский Союз. Фронтмен AnacondaZ рассказал о самоцензуре
Музыканты всегда цензурируют свое творчество, руководствуясь действующими законами и здравым смыслом, отметил Ортём (Артем Хорев).
Один из фронтменов группы Anacondaz Ортём (Артем Хорев) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что искусство всегда найдет способы обойти цензуру.
«Самоцензура, я думаю, всегда есть у всех музыкантов вне зависимости от жанра. Что касается конкретных законов или каких-то тем – не думаю, что кто-то осознанно стал бы призывать к суициду или к разжиганию межнациональной розни, это уже выходит за рамки творчества, я даже не знаю таких коллективов. Вряд ли какой-то адекватный артист будет затрагивать какие-то ужасные темы. Для этого не нужны законы, для этого нужен просто здравый смысл. Хотя мы живем в такое время, когда законы вообще теряют здравый смысл и связь с реальностью. Ты можешь попасть под статью фактически за что угодно. Опять же, у песен и у литературы есть способы это обойти. Есть литературные приемы, тропы, аллегории, метафоры, аллюзии, когда можно о каких-то вещах сказать завуалированно. Так, собственно, в Советском Союзе и было. И, возможно, потихоньку мы опять к этому возвращаемся, как бы грустно это ни звучало, к сожалению», - отметил музыкант.
Ортём также прокомментировал скандал с песней «Brown Sugar» группы «Rolling Stones», которую музыканты больше не будут исполнять из-за критики со стороны движения за права чернокожих Black Lives Matter (BLM).
«Что касается солиста группы Мика Джаггера, то есть такой нюанс: группа "Rolling Stones" существует уже очень долго, песня была создана 50 лет назад. Конечно, мир изменился! То, о чем можно было петь, шутить много лет назад, сейчас уже неэтично, неморально, осуждаемо, и за это можно подвергнуться кэнселлингу. Достаточно взять старые фильмы. Посмотрите старый сериал "Клиника". Абсолютно добрейший, милейший фильм, но там столько неоднозначных по нынешним меркам сцен и шуток, что такого сериала сейчас, наверное, быть не могло бы», - заключил фронтмен.
Ранее заместитель председателя экспертного совета по культуре при Госдуме РФ Луиза Льянова на пресс-конференции НСН заявила, что родители и государство должны нести общую ответственность за доступ детей к запрещенному контенту. Так она прокомментировала информацию о том, что в ряде городов начали запрещать концерты рэпера Моргенштерна.
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