Возвращаемся в Советский Союз. Фронтмен AnacondaZ рассказал о самоцензуре

Ортём также прокомментировал скандал с песней «Brown Sugar» группы «Rolling Stones», которую музыканты больше не будут исполнять из-за критики со стороны движения за права чернокожих Black Lives Matter (BLM).

«Что касается солиста группы Мика Джаггера, то есть такой нюанс: группа "Rolling Stones" существует уже очень долго, песня была создана 50 лет назад. Конечно, мир изменился! То, о чем можно было петь, шутить много лет назад, сейчас уже неэтично, неморально, осуждаемо, и за это можно подвергнуться кэнселлингу. Достаточно взять старые фильмы. Посмотрите старый сериал "Клиника". Абсолютно добрейший, милейший фильм, но там столько неоднозначных по нынешним меркам сцен и шуток, что такого сериала сейчас, наверное, быть не могло бы», - заключил фронтмен.

Ранее заместитель председателя экспертного совета по культуре при Госдуме РФ Луиза Льянова на пресс-конференции НСН заявила, что родители и государство должны нести общую ответственность за доступ детей к запрещенному контенту. Так она прокомментировала информацию о том, что в ряде городов начали запрещать концерты рэпера Моргенштерна.

