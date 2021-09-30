«Guten Morgen»: Почему родители объявили войну Моргенштерну и иже с ним?

Родители и государство должны нести общую ответственность за доступ детей к запрещенному контенту. Об этом на пресс-конференции НСН заявила заместитель председателя экспертного совета по культуре при Госдуме РФ Луиза Льянова. Так она прокомментировала информацию о том, что в ряде городов начали запрещать концерты рэпера Моргенштерна.

«Посмотрите, сколько за пандемию появилось в социальных сетях псевдоисполнителей, псевдокоучей, психологов. Их тоже слушают наши дети. Они черпают информацию не только с концертов или дисков, как было раньше. Я против того, чтобы перекладывать ответственность с родителей на государство и наоборот. Это общий труд. Нынешнее поколение с раннего возраста принадлежит себе. Ролики, которые должны быть запрещены, но почему-то находятся в открытом доступе, наносят удар по незрелой психике», - отметила Льянова.

Помимо Моргенштерна активисты требуют отменить концерты исполнителя Элджея, а также пожаловались в Генпрокуратуру на танцевальное шоу «Королевские кобры» Насти Ивлеевой за пропаганду ЛГБТ.