«Guten Morgen»: Почему родители объявили войну Моргенштерну и иже с ним?
Участники пресс-конференции НСН прокомментировали выступления общественности против «кумиров», зарабатывающих на комплексах молодёжи.
Родители и государство должны нести общую ответственность за доступ детей к запрещенному контенту. Об этом на пресс-конференции НСН заявила заместитель председателя экспертного совета по культуре при Госдуме РФ Луиза Льянова. Так она прокомментировала информацию о том, что в ряде городов начали запрещать концерты рэпера Моргенштерна.
«Посмотрите, сколько за пандемию появилось в социальных сетях псевдоисполнителей, псевдокоучей, психологов. Их тоже слушают наши дети. Они черпают информацию не только с концертов или дисков, как было раньше. Я против того, чтобы перекладывать ответственность с родителей на государство и наоборот. Это общий труд. Нынешнее поколение с раннего возраста принадлежит себе. Ролики, которые должны быть запрещены, но почему-то находятся в открытом доступе, наносят удар по незрелой психике», - отметила Льянова.
Помимо Моргенштерна активисты требуют отменить концерты исполнителя Элджея, а также пожаловались в Генпрокуратуру на танцевальное шоу «Королевские кобры» Насти Ивлеевой за пропаганду ЛГБТ.
Многие из таких исполнителей работают на публику, эксплуатируя запретные темы, а в личной жизни придерживаются, порой совсем других принципов, и от этого становится особенно «мерзко», заявила в пресс-центре НСН уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец:
«Я посмотрела интервью Моргенштерна одному известному блогеру и сделала выводы, что он не тот человек, за которого себя выдает. Есть два разных явления: Моргенштерн как человек и как проект. И когда ты понимаешь, что человек эксплуатирует темы распущенности, секса, наркотиков, алкоголизма для того, чтобы заработать денег, еще более мерзко становится на душе. Ведь он сам говорит, что он примерный семьянин, занимается спортом, показывает свой пресс и совсем не выглядит как наркоман».
Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко, несмотря на принадлежность к шоу-бизнесу, выступает за цензурирование концертно-гастрольной деятельности.
«Я приверженец цензуры не в смысле запрещения всего поголовно. Должен быть определенный разграничитель. Должны быть эксперты, которые с пониманием будущего страны разбирают выходящий контент. Всё невозможно отследить, но концертную деятельность регулировать можно», - подчеркнул Рудченко в пресс-центре НСН.
В свою очередь клинический психолог Евгения Берёза призвала в пресс-центре НСН родителей более внимательно отнестись к детям, особенно в переходном возрасте, чтобы помочь им сделать правильный выбор.
«Дети в пубертатном периоде теряют ощущение безопасности, поэтому он опасен с точки зрения влияния извне. И без поддержки и принятия себя родителями у них начинается естественный бунт, в котором они пытаются доказать, что они могут. У родителей есть две ошибки: либо они начинают давить этот бунт, чем провоцируют еще большую реакцию, либо дают полную свободу, снимая с себя ответственность и перекладывая ее на государство. Безответственным родителям хорошо говорить, что у нас нет закона, запрещающего Моргенштерна, и поэтому их ребенок употребляет наркотики. Это не так. Это вы плохо занимались своим ребенком и не объяснили ему, что наркотики - это плохо», - подчеркнула психолог.
СМИ сообщают, что родительским организациям уже удалось с помощью петиций добиться отмены концертов Моргенштерна в 10 городах, среди которых Новосибирск, Орёл, Краснодар, Владивосток, Казань. Такая реакция может быть также вызвана утверждениями, что 18-летний студент, устроивший стрельбу в пермском госуниверситете, был поклонником рэпера.
В свою очередь Украина также запретила все гастроли Моргенштерна (Алишера Валеева) после того, как министерство культуры и информационной политики республики внесло его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности государства.
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