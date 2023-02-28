«Сплин» и «Би-2» убрали из фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack»
Компания NCA, которая занимается организацией фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack», заявила об изменении состава участников. Из афиш убрали группы «Сплин» и «Би-2», сообщает ТАСС.
«Состав участников изменился. Мы не комментируем», — заявили организаторы.
Фестиваль пройдет 4 марта. Он будет длиться четыре часа. Среди выступающих: Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов (ex-«Агата Кристи»), Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые Галлюцинации»), Настя Полева, группа «Маша и Медведи», Ирина Салтыкова и Олег Гаркуша («АукцЫон»).
Стоимость билетов начиналась от четырех тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в Пензе, Рязани, Воронеже, Курске, Орле, Ярославле отменены концерты группы «Мумий Тролль». Организаторы концерта производят возврат билетов, говорится в официальном сообществе группы в «ВКонтакте».
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